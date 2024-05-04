美國前駐歐組織大使：川普若返白宮仍會支持台灣

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（中央社台北4日綜合外電報導）曾獲美國前總統川普派任駐歐洲安全暨合作組織（OSCE）大使的季爾莫（James Gilmore）今天表示，川普若贏得11月美國總統大選重返白宮，他相信川普會再度支持台灣。

路透社報導，季爾莫來到台北在亞太堅韌研究基金會舉辦的活動中發言，他告訴媒體記者，川普（Donald Trump）不是一位孤立主義者，而是試圖讓美國的盟邦更嚴肅看待自身國防。

季爾莫說道：「我相信川普（前）總統（再度）執政後將支持台灣。他在第一個任期內就是如此。」

報導指出，川普2017至2021年執政時，台灣獲得美國政府強力支持，其中包括美方出售武器。

川普2016年勝選後不久便與總統蔡英文通話，引發中國憤怒。如今川普可望獲得共和黨提名，與尋求連任的美國現任總統拜登（Joe Biden）再度對決。

季爾莫此趟訪台還將晉見蔡總統。不過由於行程安排問題，他不會與將於5月20日就任總統的現任副總統賴清德進行會晤。

季爾莫表示，他會向川普回報這次訪台的情況，若他收到任何來自台灣方面的信息也會代為轉達。

他還指出：「我確信會寫一份備忘錄提交給川普總統。他會怎麼處理大家給的這些備忘錄，我們不知道。」

季爾莫也說，他認為台灣和美國之間的溝通管道已經很牢固，不需要由他來傳話。（譯者：張正芊/核稿：陳彥鈞）1130504