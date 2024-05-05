本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 生活

對流雲系發展旺盛 澎湖雷雨交加一度影響航班

2024/5/5 08:45（5/5 09:25 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
澎湖地區5日清晨雷雨交加，行車都要開大燈，部分地勢較低窪地方也出現積水情形。中央社 113年5月5日
澎湖地區5日清晨雷雨交加，行車都要開大燈，部分地勢較低窪地方也出現積水情形。中央社 113年5月5日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社澎湖縣5日電）澎湖氣象站今天表示，對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，澎湖地區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風。

受到雷雨影響，上午近8時許，澎湖地區白天宛如傍晚，行車都要開啟大燈，部分地勢較低窪地方出現積水；馬公第二漁港太陽能變電箱疑遭雷擊冒煙，澎湖消防局馳往救護。

澎湖氣象站表示，澎湖地區對流雲系發展旺盛，今天有雷雨或局部性大雨發生，截至上午8時止，累積雨量超過70亳米。

澎湖機場因雷雨影響，國內各航線到站航班都告延誤，機場大廳出現等候人潮。（編輯：方沛清）1130505

澎湖大雨 航空站地勤作業一度暫停

（中央社澎湖縣5日電）受對流雲系發展旺盛影響，澎湖地區今天清晨雷雨交加。澎湖航空站表示，地勤作業上午7時43分一度暫停，國內各航線到站航班有7航班受影響和延誤，8時33分雨勢趨緩，恢復作業。

澎湖消防局表示，未接獲災情報告，不過，馬公部分地勢較低窪地區出現積水；馬公遊艇碼頭太陽能變電箱冒出火花，澎湖消防局與台電馳往處理，所幸未發生危害。

澎湖氣象站表示，澎湖地區對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，今天清晨5時起出現雷雨和局部性大雨，截至上午8時止，累積雨量超過80亳米，目前雨勢趨緩。（編輯：方沛清）1130505

氣象署5日上午9時發布氣象回波圖。（圖取自氣象署網頁cwa.gov.tw）
氣象署5日上午9時發布氣象回波圖。（圖取自氣象署網頁cwa.gov.tw）
氣象署5日上午7時發布澎湖地區大雨特報。（圖取自氣象署網頁cwa.gov.tw）
氣象署5日上午7時發布澎湖地區大雨特報。（圖取自氣象署網頁cwa.gov.tw）
#澎湖消防局
#澎湖縣
#澎湖地區
延伸閱讀
鋒面近降雨機率增 各地留意較大雨勢5/5起一連3天鋒面影響 北部及東部防雷陣雨澎湖望安花宅重要聚落 法國列「福爾摩沙藝術駐村」振興災區觀光 國旅卡花蓮消費8000元可獲2倍補助
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
172.30.142.21
更多編輯台推薦新聞：