對流雲系發展旺盛 澎湖雷雨交加一度影響航班

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（中央社澎湖縣5日電）澎湖氣象站今天表示，對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，澎湖地區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風。

受到雷雨影響，上午近8時許，澎湖地區白天宛如傍晚，行車都要開啟大燈，部分地勢較低窪地方出現積水；馬公第二漁港太陽能變電箱疑遭雷擊冒煙，澎湖消防局馳往救護。

澎湖氣象站表示，澎湖地區對流雲系發展旺盛，今天有雷雨或局部性大雨發生，截至上午8時止，累積雨量超過70亳米。

澎湖機場因雷雨影響，國內各航線到站航班都告延誤，機場大廳出現等候人潮。（編輯：方沛清）1130505

澎湖大雨 航空站地勤作業一度暫停

（中央社澎湖縣5日電）受對流雲系發展旺盛影響，澎湖地區今天清晨雷雨交加。澎湖航空站表示，地勤作業上午7時43分一度暫停，國內各航線到站航班有7航班受影響和延誤，8時33分雨勢趨緩，恢復作業。

澎湖消防局表示，未接獲災情報告，不過，馬公部分地勢較低窪地區出現積水；馬公遊艇碼頭太陽能變電箱冒出火花，澎湖消防局與台電馳往處理，所幸未發生危害。

澎湖氣象站表示，澎湖地區對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，今天清晨5時起出現雷雨和局部性大雨，截至上午8時止，累積雨量超過80亳米，目前雨勢趨緩。（編輯：方沛清）1130505

氣象署5日上午9時發布氣象回波圖。（圖取自氣象署網頁cwa.gov.tw）