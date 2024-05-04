5/5起一連3天鋒面影響 北部及東部防雷陣雨

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（中央社記者汪淑芬台北4日電）中央氣象署預報，今天天氣大致不錯，局部地區有短暫雨，明天到7日將有鋒面影響，北部及東部易有短暫雨或雷雨。

氣象署預報，今天各地天氣溫暖，東半部高溫攝氏27至29度，西半部30至32度，局部地區氣溫會更高，感受上溫暖偏熱，基隆北海岸及東半部雲量較多，偶有短暫陣雨，其它地區為多雲到晴。

氣象署指出，明天有1波鋒面接近台灣，天氣轉為不穩定，水氣增多，明天上午開始西半部地區就斷斷續續有局部陣雨甚至雷雨，降雨機率高，且午後對流發展較旺盛，東北部、東部地區及各山區有可能有局部大雨。

氣象署預測，6日鋒面位於台灣北部海面，7日將通過台灣北部海面，因位在鋒面尾端，且結構較鬆散，主要影響迎風面的北部、東半部地區，會有局部短暫陣雨或雷雨，其它地區天氣變化較小。

8日、9日東北季風稍增強，北部及東北部稍轉涼，其它地區早晚也涼，但水氣逐日減少，10日東北季風減弱，各地早晚仍涼。（編輯：戴光育）1130504