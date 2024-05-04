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張惠妹演唱會原汁原味登日本 武道館揪歌迷唱跳

2024/5/4 19:00（5/4 19:21 更新）
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台灣歌后「阿妹」張惠妹2日、3日在日本武道館舉辦ASMR世界巡迴演唱會，張惠妹說，「去了世界上這麼多地方演唱，心裡總會有幾個夢幻的場地想要挑戰，武道館就是一個終於實現的夢想。」（聲動娛樂提供）中央社記者王心妤傳真 113年5月4日
台灣歌后「阿妹」張惠妹2日、3日在日本武道館舉辦ASMR世界巡迴演唱會，張惠妹說，「去了世界上這麼多地方演唱，心裡總會有幾個夢幻的場地想要挑戰，武道館就是一個終於實現的夢想。」（聲動娛樂提供）中央社記者王心妤傳真 113年5月4日
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（中央社記者王心妤台北4日電）歌后張惠妹上個月剛結束英國的演唱會，2、3日在日本開唱，成為繼王菲、周杰倫跟五月天後，第4名登上日本武道館的華語歌手，她也形容這是實現在夢幻場地開唱的夢想。

據唱片公司提供資料，張惠妹去年登上日本人氣音樂節Summer Sonic演出後，曾問經紀人：「我怎麼一直都還沒有唱武道館？」團隊也在一年後幫她完成心願，她在演唱上表示，「去了世界上這麼多地方演唱，心裡總會有幾個夢幻的場地想要挑戰，武道館就是一個終於實現的夢想。」

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張惠妹此次特別希望將完整編制的團隊都帶去日本武道館，事前也詢問日本主辦單位：「這麼有歷史的場館，我的演出有什麼『特別』要注意的嗎？」主辦單位則回應：「要怎麼帶動、怎麼跳、怎麼high都沒問題的。」讓演唱會現場氣氛相當熱烈。

張惠妹表示，接下來有ASMR世界巡迴演唱會升級MAX（極限）版，將以戶外體育場的規格呈現，「這是ASMR演唱會室內版的最後一站，下星期開始就要挑戰戶外體育場的MAX版。我一定會很想念這2天的空調。」（編輯：陳政偉）1130504

#日本武道館
#張惠妹
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