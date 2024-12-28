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張惠妹唱新歌給驚喜 寒流沒出門「住保溫箱」備戰

2024/12/28 23:35
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（中央社記者洪素津台北28日電）歌后張惠妹今天舉行第3場演唱會，4萬人持續嗨爆大巨蛋，演唱會一開始她就唱從沒有唱過的歌曲給歌迷驚喜，更說為了避免身體出任何狀況，這幾天就像住在保溫箱裡，都不敢出門。

張惠妹搶攻台北大巨蛋的演唱會佳評如潮，今天第3場依舊吸引滿場4萬粉絲同嗨。

張惠妹一登場就嗨喊，「天啊！一場比一場嗨，我要瘋了我，今天我有休息5天，我力量全部炸出來，炸掉完全」，而聽到現場歌迷尖叫的聲音，她也笑說：「感覺很像全壘打的聲音！」

張惠妹在今天演唱會也特地準備驚喜，表示要唱一首從來沒在演唱會唱的歌，隨即嗨唱歌曲「發生什麼事」獻給歌迷，該歌曲是張惠妹20年前收錄在專輯「也許明天」的歌曲，她過去從沒在演唱會唱過，算是冷門歌曲，突然而來的驚喜讓粉絲嗨到不行。

她也分享休息的5天都待在房間不敢出門，「我怕身體會出狀況，暖爐圍著我一圈，就這樣好幾天，像住在保溫箱裡面，為了你們」。

隨後張惠妹持續炒熱氣氛，「有我的場子，沒有寒流！大家一起嗨起來，你們現在是不是有點熱了，從最外面先脫掉，慢慢脫到裡面」，幽默的聊天環節也讓現場歌迷嗨翻。

而張惠妹今晚演唱會台下依然星光熠熠，包括張小燕、Ella、楊謹華、許富凱、彭佳慧、王陽明和蔡詩芸夫妻、張清芳、A-Lin、謝盈萱、林心如和霍建華夫婦、蘇有朋、動力火車、玖壹壹等藝人。

世界棒球12強賽台灣隊長陳傑憲也帶領岳東華、林安可、江國豪、陳晨威及潘傑楷等球員到場，吸引眾多民眾搶拍。（編輯：陳彥鈞）1131228

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