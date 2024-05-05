早安世界》今起一連3天鋒面影響 北部及東部防雷陣雨

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今起一連3天鋒面影響 北部及東部防雷陣雨

中央氣象署預報，5日至7日北部及東部地區將受鋒面影響，易出現短暫雨或雷雨。氣象署說明，5日有1波鋒面接近台灣，天氣轉為不穩定，西半部地區將有局部陣雨甚至雷雨，降雨機率高。6日鋒面位於台灣北部海面、7日通過北部海面，主要影響北部、東半部地區。8日、9日東北季風稍增強，北部及東北部稍轉涼，其他地區早晚也涼，但水氣逐日減少。（看完整報導）

防虐童案重演 衛福部修訂居家托育訪視指引明列觀察重點

先前發生的保母涉虐童案震驚社會，衛生福利部修訂「居家托育服務中心訪視工作指引」，並於4月30日發函給各縣市政府，統一訪視原則、分級訪視及觀察重點等標準，以避免類似悲劇再次發生。修訂重點包括設定一致性的觀察標準，如孩子的活動力，並強化訪視人員的訓練。訪視原則涵蓋不預約訪視、不同時段訪視等，在加強訪視方面，3歲以下全日托嬰幼兒，以及針對出養童、發展遲緩、家外安置的兒童，訪視次數由每年4次增加到6次。（看完整報導）

花蓮強震專案募款截止 初估善款達16.4億元

花蓮強震專案募款於3日截止，捐款總額18.7萬筆，初估善款達16.4億元，超出原設定的10億元目標，賑災基金會表示，募得金額最終將另行公布，並預計30天內辦理公開徵信。這筆款項將全數用於受災戶的死傷慰助、醫療補助、生活補助及租金或安遷、房屋修繕等。（看完整報導）

卓榮泰盼新內閣接地氣 國會要誠意溝通帶笑容

「行動創新AI內閣新閣策勵營」4日在台北舉行，邀請新內閣成員參與，內定行政院長卓榮泰致詞時表示，這次內閣特色是行動創新、注重專業、性別平權、超越黨派，將力拚共同改變台灣。針對各界關注未來立法院攻防，內定行政院發言人陳世凱會後指出，卓榮泰提醒閣員無論立法院溝通、民眾溝通等都要積極因應，尤其國會溝通要態度積極、誠意溝通，帶有笑容。（看完整報導）

學者：中國多元網攻威脅民主 台灣須更全面因應

非營利媒體The Conversation一篇文章提到，中國透過網路攻擊和「灰色地帶」策略對台灣施壓，企圖破壞民主進程。澳洲狄金大學副教授張耀中指出，攻擊方式多樣，從網路釣魚到惡意軟體入侵都有，並會在重大事件期間加劇。今年1月選舉期間，台灣遭受的網路攻擊強度也達到新高，包括針對政府、教育機構和媒體的釣魚攻擊。為因應這些威脅，台灣政府正加強網路安全措施，包括開發衛星網路服務、推廣美國網路安全框架，並成立「認知戰研究中心」打擊假消息。（看完整報導）

美印太司令就職典禮批中國挑釁 參謀總長梅家樹獲邀出席

美軍新任印太司令帕帕羅上將3日在夏威夷出席交接典禮，他在致詞時表示，中國對印太地區的侵擾及擴權行動已超過「灰色地帶」這個標準說法，是「非法、脅迫、挑釁及欺騙」行徑。而根據美軍印太司令部在臉書公布的照片，我國參謀總長梅家樹上將也獲邀出席交接典禮。（看完整報導）

紐時：美退出中程核飛彈條約 研發新武器協防台灣

紐約時報3日報導，4月開始的美菲軍演期間，美國陸軍部署新型武器「泰風」，由經過改裝的40英尺貨櫃組成，可搭載「戰斧」巡弋飛彈等武器。這是美國2019年退出冷戰時期與俄羅斯簽定的中程核飛彈條約後，迅速開發可用於阻止中國入侵台灣的新式武器。（看完整報導）

習近平訪法前夕 馬克宏強調須捍衛歐洲戰略利益

在中國國家主席習近平訪法前夕，法國總統馬克宏批評中國未尊重國際貿易規則，強調歐洲必須捍衛與中國經濟關係中的戰略利益，並為歐盟對中國電動車、太陽能及風力發電的調查辯護。馬克宏指出，中國汽車產能過剩對歐洲不利，歐洲需從戰略利益出發，保護自身經濟並關注國家安全。馬克宏也提到美中經濟競爭，他傾向主動選擇與美中的關係，而不是由兩方強加，法國與美國是盟友，但也會與中國維持貿易關係。（看完整報導）

日本掛黑布阻拍富士山 外國客又發現新景點

日本富士河口湖町公所為阻止過量遊客聚集拍攝富士山，在當地一間羅森便利商店對面的人行道設置黑色布幕，一名澳洲遊客對於美景消失表示理解，但認為對觀光將成重大損失；另一名中國遊客則說，還有其他地方可看富士山，認為掛布幕沒有問題。儘管如此，外國觀光客已在附近發現另一家可拍攝富士山的羅森便利商店，成為新的拍照景點。（看完整報導）

專題／美國多所大學挺巴勒斯坦示威逾2千人被捕 反越戰浪潮後最大規模學運

過去幾週，美國學生針對加薩戰爭的抗議行動遍地開花，在哥倫比亞大學、耶魯大學和紐約大學等多所院校都能看到有人紮營。這是1960、1970年代反越戰活動以來，美國境內參與示威校園數量最多、抗議時間最久的一次。為何這次示威會快速擴大？學生的訴求是什麼？中央社整理相關資訊帶你了解。（看完整報導）

開箱老照片》可以滑雪的青潭立體游泳場

位在北宜接烏來的橋頭附近的青潭立體游泳場於1971年開幕，人造滑雪場及高空滑水在1972年5月5日啟用。當時青潭立體游泳場有滑水道、人造海浪等，遊客可在泳池內騎水上腳踏車外，可說是轟動一時。1973年美國水上芭蕾舞團訪華時，就選在青潭立體動態游泳場演出。不過因維護費高、經營不易，游泳場營業時間不長，在1979年停業。（看完整報導）

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