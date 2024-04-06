早安世界》花蓮地震失聯降至10人 重機具6日進駐砂卡礑步道開挖搜救

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花蓮地震失聯降至10人 重機具6日進駐砂卡礑步道開挖搜救

花蓮強震釀災，截至5日晚間9時，花蓮地震釀10人死亡、10人失聯、636人受困，失聯者包含台灣籍8人、外國籍2人，受困地點人數最多是在天祥附近共540人，西寶國小84人、祥德寺12人。此外，搜救隊上午在砂卡礑步道發現2具遺體，下午因天候不佳且現場有餘震及碎石，搜救人員暫時撤離，預計6日調度重機具協助開挖搜救。（看完整報導）

花蓮強震衛福部募款專案逾6500萬 日本政府捐100萬美元助災後重建

衛福部援助花蓮震災專案捐款4日下午開放，截至5日下午4時，捐款逾新台幣6500萬元，多數透過LINE Pay捐贈；由於日本等國家都關切花蓮災情，專案也特別提供英日文版本資訊。日本外務大臣上川陽子5日也在例行記者會宣布，日本將捐贈100萬美元助花蓮災後重建。（看完整報導）

花蓮地震收容所淋浴間帳篷4小時到位 日媒：速度快得驚人

日本媒體在3日花蓮強震後前往當地了解收容所狀況，並指出其中一處收容所內的帳篷、淋浴間、流動廁所等設施於地震過後4小時均設置完畢，直言「速度快得驚人」。花蓮市當地收容所中的一款藍色避難所帳篷也引起日本網友注意，「台灣の避難所」關鍵字衝上日本網路熱搜，這款帳篷「淨斯福慧隔屏」是出於慈濟之手，源自2018年花蓮地震救災經驗，讓安置的民眾有隱私。（看完整報導）

聯合國人權理事會決議 要求停止對以色列所有軍售

以色列1日空襲「世界中央廚房」車隊，造成33歲的佛利金格等7名工作人員身亡，引起全球領袖憤慨，美國總統拜登4日也對以色列總理尼坦雅胡發出最後通牒，要求保護加薩走廊的巴勒斯坦平民和外國援助人員，否則華府可能在以哈戰爭中限制對以色列的支援。聯合國人權理事會則通過決議，要求停止對以色列的所有軍售，同時要求以色列對在加薩走廊可能犯下的戰爭罪和違反人道罪承擔責任。（看完整報導）

北約成立75週年 面臨2窘境：援烏不及、川普再起

北約成立於75年前的4月4日，32個盟國外長如今齊聚布魯塞爾總部切蛋糕、觀賞軍樂隊表演，但週年慶氣氛難以掩蓋對烏克蘭軍援不及，還有擺明討厭北約的美國前總統川普可能再度領導美國這兩大窘境。（看完整報導）

委內瑞拉立法吞併蓋亞那領土艾瑟奎波 地區緊張局勢恐升級

委內瑞拉總統馬杜洛日前頒布法令吞併蓋亞那領土艾瑟奎波（Essequibo）。蓋亞那政府表示，其邊界不存在爭議，蓋亞那將捍衛主權。巴西軍方認為此舉為馬杜洛選舉伎倆，但不排除該地區緊張局勢升級的可能性。（看完整報導）

鋒面接近各地降雨機率增 9日趨緩稍轉涼

交通部中央氣象署預報員張承傳說，6日鋒面接近，各地降雨機率提高，北部及東半部有短暫陣雨，其他地區也有零星降雨，北台灣高溫落在攝氏26度到29度，中南部高溫也有30度到34度；9日鋒面通過、東北季風增強，轉涼但雨勢趨緩。6日是清明節連假第3天，交通部高速公路局預估北向國道交通量為平日年平均的1.4倍，預判有14個重要壅塞路段。（看完整報導）

寶林茶室案增1例沒吃粿條仍不適 邦克列酸累計30人陽性

衛生福利部5日公布，寶林茶室案新增1例，且未食用粿條仍不適。疾病管制署發言人曾淑慧說，通報條件再修正為3月17日至26日，曾到寶林A13店用餐且在28日前發病者。此外，現在已33人採檢邦克列酸（原稱米酵菌酸），累計30人檢驗陽性，仍有3人檢驗中。（看完整報導）

專訪／檔案修復師巧手為國家瑰寶療傷 讓不會說話歷史重生

斑駁破損的紙張攤平在桌面，掉落的紙屑使得上頭字跡缺損難以辨認，檔案修復師靜靜凝視，試圖拼湊這份乘載著歷史記憶的檔案，有著12年檔案修復經驗的國發會檔案管理局檔案典藏組助理研究員、檔案修復師陳郁琳說：「檔案不像病人會說話，我們要透過眼睛、透過線索，去發現他經歷了什麼。」（看完整報導）

紅球破洞修復完成新化街役場亮相 波希克修補處簽字留念

紅球台南歷史街區策展行動5日移展新化區歷史建築原新化街役場，也是此次唯一在原台南縣轄區景點，上午充氣時遭鷹架刺破，經緊急修復完成，下午3時許重新亮相，藝術家波希克在修補處簽字留念，從此跟著紅球環遊世界。（看完整報導）

開箱老照片》彰化八卦山大佛

曾有亞洲第一大佛之稱的八卦山大佛，是彰化的重要地標，1954年彰化縣長陳錫卿與當地善化堂堂主世溪松等人發起籌建，在1956年開始興建，曾因八七水災被迫停工，最後於1961年5月完工，成為當時外賓來台參訪的主要景點之一。馬拉加西（今馬達加斯加）總統齊拉納及其夫人隔年4月6日參觀彰化八卦山大佛。（看完整報導）

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