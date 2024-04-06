更多編輯台推薦新聞：
花蓮地震收容所淋浴間帳篷4小時到位 日媒：速度快得驚人
國際

花蓮地震收容所淋浴間帳篷4小時到位 日媒：速度快得驚人

紅球破洞修復完成新化街役場亮相 波希克修補處簽字留念
文化

紅球破洞修復完成新化街役場亮相 波希克修補處簽字留念

專訪／檔案修復師巧手為國家瑰寶療傷 讓不會說話歷史重生
文化

專訪／檔案修復師巧手為國家瑰寶療傷 讓不會說話歷史重生

官大元大巨蛋引退式 淚崩談13年秉持「再堅持一下會少很多遺憾」
運動

官大元大巨蛋引退式 淚崩談13年秉持「再堅持一下會少很多遺憾」

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 生活
開箱老照片
新聞專題
開箱老照片
首頁 / 生活

開箱老照片》彰化八卦山大佛

2024/4/6 07:00
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
1962年馬拉加西總統齊拉納來台訪問6天，行程中參觀桃園石門水庫、彰化八卦山大佛等景點。（中央社檔案照片）
1962年馬拉加西總統齊拉納來台訪問6天，行程中參觀桃園石門水庫、彰化八卦山大佛等景點。（中央社檔案照片）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社網站）1962年（民國51年）4月6日：馬拉加西（今馬達加斯加）總統齊拉納及其夫人參觀彰化大佛。

曾有亞洲第一大佛之稱的八卦山大佛，是彰化的重要地標，1954年彰化縣長陳錫卿與當地善化堂堂主世溪松等人發起籌建，在1956年開始興建，曾因八七水災被迫停工，最後於1961年5月完工，成為當時外賓來台參訪的主要景點之一。

八卦山大佛為一尊盤坐蓮花座的釋迦牟尼佛，高72台尺，外觀仿日本鎌倉大佛，大佛內部從蓮花座到佛頂共6層，底層小佛堂，2到5層設有塑像及解說佛陀一生事蹟的文字，2002年登錄為歷史建築。

這尊大佛是由南投縣的林慶堯（阿堯師）家族設計打造，當年才16歲就跟著父親阿堯師在現場趕工的林昇輝回憶，八卦山大佛尺寸之大，在台灣史無前例，但過去沒有吊車，必須由人力傳送建築材料，水泥一桶一桶從鷹架上傳送，回想起那畫面，還是覺是驚險。

想看更多的八卦山大佛照片，立即到中央社影像空間。1130406

彰化八卦山大佛建造者之一的林昇輝（圖），在父親阿堯師的帶領下，見證了台灣的廟宇及信仰的歷史，照片中佛像為建造之初打造的比例模型。（中央社檔案照片）
彰化八卦山大佛建造者之一的林昇輝（圖），在父親阿堯師的帶領下，見證了台灣的廟宇及信仰的歷史，照片中佛像為建造之初打造的比例模型。（中央社檔案照片）
開箱老照片
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
172.30.142.20