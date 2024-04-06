開箱老照片》彰化八卦山大佛

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（中央社網站）1962年（民國51年）4月6日：馬拉加西（今馬達加斯加）總統齊拉納及其夫人參觀彰化大佛。

曾有亞洲第一大佛之稱的八卦山大佛，是彰化的重要地標，1954年彰化縣長陳錫卿與當地善化堂堂主世溪松等人發起籌建，在1956年開始興建，曾因八七水災被迫停工，最後於1961年5月完工，成為當時外賓來台參訪的主要景點之一。

八卦山大佛為一尊盤坐蓮花座的釋迦牟尼佛，高72台尺，外觀仿日本鎌倉大佛，大佛內部從蓮花座到佛頂共6層，底層小佛堂，2到5層設有塑像及解說佛陀一生事蹟的文字，2002年登錄為歷史建築。

這尊大佛是由南投縣的林慶堯（阿堯師）家族設計打造，當年才16歲就跟著父親阿堯師在現場趕工的林昇輝回憶，八卦山大佛尺寸之大，在台灣史無前例，但過去沒有吊車，必須由人力傳送建築材料，水泥一桶一桶從鷹架上傳送，回想起那畫面，還是覺是驚險。

想看更多的八卦山大佛照片，立即到中央社影像空間。1130406