更多編輯台推薦新聞：
花蓮地震收容所淋浴間帳篷4小時到位 日媒：速度快得驚人
國際

花蓮地震收容所淋浴間帳篷4小時到位 日媒：速度快得驚人

紅球破洞修復完成新化街役場亮相 波希克修補處簽字留念
文化

紅球破洞修復完成新化街役場亮相 波希克修補處簽字留念

專訪／檔案修復師巧手為國家瑰寶療傷 讓不會說話歷史重生
文化

專訪／檔案修復師巧手為國家瑰寶療傷 讓不會說話歷史重生

官大元大巨蛋引退式 淚崩談13年秉持「再堅持一下會少很多遺憾」
運動

官大元大巨蛋引退式 淚崩談13年秉持「再堅持一下會少很多遺憾」

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 生活

6日清明連假第3天 國道14路段易壅塞

2024/4/5 19:55（4/5 20:05 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
5日國5汐止南港段傍晚車流，車輛漸增但行進順暢。中央社記者郭日曉攝 113年4月5日
5日國5汐止南港段傍晚車流，車輛漸增但行進順暢。中央社記者郭日曉攝 113年4月5日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者楊淑閔台北5日電）明天是清明節連假第3天，交通部高速公路局預估北向國道交通量為平日年平均的1.4倍，預判有14個重要壅塞路段，並將推出疏導措施，呼籲民眾檢查車況、養足精神再出發。

高公局今天發布新聞稿指出，明天是清明節連續假期第3天，預估國道交通量為121百萬車公里，為平日年平均92百萬車公里的1.3倍，其中北向交通量可達66百萬車公里，為平日年平均的1.4倍。

高公局預判，明天重點壅塞路段為國1北向西螺-埔鹽系統、南屯-后里、苗栗-湖口、圓山-大華系統；國3北向竹山-中興、草屯-霧峰、龍井-沙鹿、苑裡-後龍、大山-香山、關西-大溪；國5北向宜蘭-坪林；國4西向潭子系統-豐勢；國6西向舊正-霧峰系統；國10西向仁武-左營端等路段。

高公局建議西部國道北向用路人，南部地區於明天上午9時前出發，中部地區於中午12時前出發；國5北向用路人建議於上午9時前出發，以節省寶貴時間。

明天國道也有疏導措施，包括中午12時到晚間9時封閉國1埔鹽系統、虎尾及國3西濱北向入口、下午1時到傍晚6時國5蘇澳、羅東、宜蘭及頭城的北向入口高乘載管制、單一費率、凌晨0時到清晨5時暫停收費、開放路肩、替代道路、匝道儀控等。

高公局呼籲民眾出門務必檢查好車況、養足精神，繫妥安全帶、注意車前狀況並保持安全距離，切勿超速、疲勞、分心駕駛，以確保行車平安。（編輯：管中維）1130406

#清明節
#國道
延伸閱讀
鋒面接近各地降雨機率增 9日趨緩稍轉涼花蓮震後阻省道4處 九曲洞持續落石搶通時間待估花蓮地震捐款 衛福部專戶即日起開放3管道
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
172.30.142.250