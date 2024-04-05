6日清明連假第3天 國道14路段易壅塞

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（中央社記者楊淑閔台北5日電）明天是清明節連假第3天，交通部高速公路局預估北向國道交通量為平日年平均的1.4倍，預判有14個重要壅塞路段，並將推出疏導措施，呼籲民眾檢查車況、養足精神再出發。

高公局今天發布新聞稿指出，明天是清明節連續假期第3天，預估國道交通量為121百萬車公里，為平日年平均92百萬車公里的1.3倍，其中北向交通量可達66百萬車公里，為平日年平均的1.4倍。

高公局預判，明天重點壅塞路段為國1北向西螺-埔鹽系統、南屯-后里、苗栗-湖口、圓山-大華系統；國3北向竹山-中興、草屯-霧峰、龍井-沙鹿、苑裡-後龍、大山-香山、關西-大溪；國5北向宜蘭-坪林；國4西向潭子系統-豐勢；國6西向舊正-霧峰系統；國10西向仁武-左營端等路段。

高公局建議西部國道北向用路人，南部地區於明天上午9時前出發，中部地區於中午12時前出發；國5北向用路人建議於上午9時前出發，以節省寶貴時間。

明天國道也有疏導措施，包括中午12時到晚間9時封閉國1埔鹽系統、虎尾及國3西濱北向入口、下午1時到傍晚6時國5蘇澳、羅東、宜蘭及頭城的北向入口高乘載管制、單一費率、凌晨0時到清晨5時暫停收費、開放路肩、替代道路、匝道儀控等。

高公局呼籲民眾出門務必檢查好車況、養足精神，繫妥安全帶、注意車前狀況並保持安全距離，切勿超速、疲勞、分心駕駛，以確保行車平安。（編輯：管中維）1130406