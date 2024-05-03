早安世界》花蓮地震285.5億投入重建 花東自由行平日補助每房1000元
花蓮地震285.5億投入重建 花東自由行平日補助每房1000元7月上路
行政院會2日通過花蓮地震復原重建方案報告，包含公共設施搶修、產業振興、文化幣加碼等方案，總經費約需新台幣285.5億元。交通部宣布，觀光振興在自由行住宿方面，祭出花蓮週一至週四入住每房補助1000元，週五至週日入住每房補助500元；台東週一至週四入住每房補助1000元，預計7月1日上路，為期3個月。總統蔡英文也說，中央政府將在花蓮成立單一服務窗口，並成立專責辦公室，實地協助民眾。（看完整報導）
台電送核一廠乾式貯存水保計畫 新北：5月10日前核定
新北市府表示，4月19日已收到台灣電力公司送審的核一廠室外乾式貯存水土保持計畫書，將於3個星期內審核完畢，會在5月10日前核定。台電2日說，興建乾貯設施都是高階核廢料處理的重要路徑，特別是4月地震頻傳，可見核廢料一直放在爐心及用過燃料池並非是理想狀，願與新北市府一起往前邁進，至於核二乾貯設施的部分，也盼新北市府能早日支持推動。（看完整報導）
英國AZ藥廠遭集體訴訟 首認COVID疫苗引發罕見血栓
英國製藥大廠阿斯特捷利康（AZ）首度在法庭文件中承認其COVID-19疫苗可能引起罕見副作用，此明顯轉變可能為數百萬英鎊的法律賠償鋪路。AZ公司被集體指控其與牛津大學合作開發的疫苗，導致數十起死亡和重傷害病例。AZ在提交給法院的文件中承認，其疫苗「在極少數情況下，會導致血栓併血小板低下症候群（TTS）」。疾管署表示，過去已有文獻提及此事，因此遇相關案件審議會給予救濟，且若發現有利新事證，民眾可再提申請。（看完整報導）
北士科、京華城案 北檢他字案偵辦柯文哲列貪污被告
台北市北投士林科技園區T17、T18地上權標案，遭多名跨黨派民意代表質疑租金問題、會議紀錄涉嫌造假等疑慮，另外台北市京華城容積率在柯文哲任內暴增，也被質疑護航業者，台北地檢署2日表示，已分他字案，並指揮廉政署北調組偵辦，案由為貪污治罪條例，柯文哲列被告。民眾黨對此呼籲檢方查清真相，避免政治辦案。（看完整報導）
廣東梅大高速公路雨後塌陷48死 通車不到10年、路基疑缺支撐結構
廣東梅大高速公路1日凌晨發生路面塌陷，多輛車閃避不及墜落山坡，已48人死亡。梅大高速公路施工前曾發生發生塌方透水等問題，事故路段完工不到10年。專家分析，這次可能是長期降雨後排水不暢，導致容易出現裂縫處，最終產生土石流。且事故路段處於山體邊坡，道路下方路基採填方的方式處理，但看不到重力式擋土牆、抗滑樁之類的支撐結構。（看完整報導）
UCLA挺巴勒斯坦、以色列兩派衝突15傷 警力進駐清場停課
以哈戰爭近期在全美各地大學校園引發抗議活動，加州大學洛杉磯分校（UCLA）1日發生反抗議人士攻擊支持巴勒斯坦的學生營地，導致雙方衝突扭打數小時，釀15傷。警方隨即進入UCLA清場，校方也取消當天課程。另外，紐約警方也在哥倫比亞大學和紐約市立大學逮捕約300人。史丹佛大學、聖克拉拉大學等校學生則以和平示威傳遞訴求。（看完整報導）
國中小8月起早自習午休禁考試 僅國3能辦模擬考
教育部2日正式發布「國民小學及國民中學正常教學督導辦法」，明確要求課後輔導（第8節）、寒暑假學藝活動及留校自習，應於規定時間進行，不能教授新進度。早自習、午休不能考試，只有國3能辦模擬考，且不能辦在寒暑假後第1週，預計8月1日正式實施。（看完整報導）
禁任中共黨政軍職務 陸委會增列孔子學院等單位
陸委會修正禁止國人擔任中共黨政軍職務公告附件，增列海峽兩岸關係協會（海協會）、孔子學院、中華全國青年聯合會等政治性機關、團體，2日生效。陸委會指出，中共近年歷經多次重大組織調整，禁止公告發布迄今20年未修正，這次修正是因應中共黨政軍系統現行架構做出調整，防止中共對台統戰、滲透分化。（看完整報導）
刑事局警政監疑涉博弈洩密案 中市刑大副隊長、科偵隊長被帶回調查
台中地檢署2日前往刑事局、台中市刑大隊等單位搜索，帶回刑事局林姓警政監等多人偵辦，初步調查，林男擔任台中刑大大隊長期間疑涉入博弈案件。另以證人身分請刑警大隊陳姓副大隊長及科偵隊施姓隊長，前往廉政署協助調查。據了解，台中市刑大去年間偵辦1件網路博弈案件，疑偵辦時發生洩密情事，造成多名涉案人事先逃逸未到案。刑事局表示，若有違法必定從重議處。（看完整報導）
男偷拍3792人獲利逾千萬遭起訴 地點遍及北市捷運站、高中
廖姓男子民國106年起在台北市區捷運站、百貨公司、高中等處，將Gopro攝影機藏在背包中，隨機偷拍女子及少女，後製分類後在網路兜售，藉此牟利上千萬買房，受害者高達3792人。雄檢近日依違反兒少法等罪嫌起訴。（看完整報導）
開箱老照片》雲深不知處開鏡
1974年5月3日，中影公司的彩色古裝文藝片「雲深不知處」在台北士林片廠開鏡。該片由胡因夢、谷名倫、庹宗華、傅碧輝主演，當時已炙手可熱的林青霞也在片中客串。1975年上映後，票房反應不錯，片商強打戲院門口排長龍的畫面，而谷名倫也因此片獲得美國德州一項影展的最佳男主角獎。（看完整報導）
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- 早安世界》花蓮地震285.5億投入重建 花東自由行平日補助每房1000元2024/05/03 07:22
- 2024/05/02 07:13
- 2024/05/01 07:20
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