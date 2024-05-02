台電送核一廠乾式貯存水保計畫 新北：5/10前核定

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（中央社記者黃旭昇、楊侃儒新北2日電）新北市府今天說，4月19日已收到台灣電力公司送審的核一廠室外乾式貯存水土保持計畫書，將於3個星期內審核完畢。農業局說，依據調解的共識，會在5月10日前核定。

副市長劉和然今天主持「金山二媽回娘家」記者會後接受聯訪。媒體報導，核一廠室外乾式貯存場因新北市政府未核可相關水土保持計畫，遲遲無法啟用；近日台電與新北市府達成和解，新北市府同意3週內完成核定。

劉和然說，室外乾式貯存場的水土保持核定，並沒有卡關的問題，不管是操作的安全、基地的安全，仍是回歸到核能安全的主軸。

他說，此議題主要是當時設計乾式貯存場時，緊鄰許多危險的場域，加上地質也令人擔心；當時市府稽查的時候，希望台電按照水土保持計畫書圖施工，也請台灣電力公司重新送變更的水土保持計畫到市府。

劉和然說，這段期間，市府與台電相互溝通，台電已經將最新的水土保持計畫送到市府，市府會核實審查，以確保安全。

市府農業局表示，核一廠室外乾貯水保計畫第2次變更案，於民國112年3月16日經台北高等行政法院判決應予核定，新北市府決定不上訴，將依法院判決辦理核定；但台電一直未將水保計畫補送來市府。

市府說，早已於107年發函將「核能一廠用過核燃料中期貯存計畫水土保持計畫」及附件全部檢還台電，以致沒有卷，自然無從核定。

農業局說，今年1月18日起啟動調解，4月1日於台北高等行政法院調解決定，台電依水土保持計畫審核監督辦法第6條規定，檢送6份水土保持計畫書圖至新北市府，市府於收到書圖後，3週內完成核定。

農業局表示，從去年3月決定不上訴，歷經1年1個月，經濟部於今年4月19日將台電6份水土保持計畫書圖，核轉新北市府，市府現正辦理核定中。

金山區位於石門區核一廠、萬里區核二廠中間，金山金包里慈護宮董事長游忠義，也擔任過新北市升格前的金山鄉長；他被媒體問到基層對核能議題的看法時表示，以前，北海岸地區民眾多是反核，「現在不能反核了，要擁核」。

游忠義說，因為電價直漲，為了下一代年輕人的未來，外國也逐漸轉而使用核電，因此，希望在安全的前提下使用核電。（編輯：方沛清）1130502