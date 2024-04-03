花蓮7.2強震 核安會：核一廠溢出燃料池水已回收

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（中央社記者曾智怡台北3日電）花蓮外海今天早上發生芮氏規模7.2強震，核安會表示，核一廠巡查發現2部機用過燃料池有池水溢出共3500公升，但未流至廠房外，且已收集至廢液處理系統集中處理，廠區輻射監測結果亦無異常。

核安會指出，核一、二、三廠依程序執行現場廠房設備現場巡查結果，機組均維持正常運作。

目前國內僅剩核三廠運轉中，核一、核二廠已停機除役，其中，核一廠因乾貯設施遲遲無法啟用，面臨燃料池滿、核燃料棒無法移出爐心問題。

核安會表示，核一廠巡查發現2部機用過燃料池有池水溢出，流至廠房內地面，未流至廠房外；其他巡查結果未發現異常。

據核一廠估計，1、2號機用過燃料池區域溢出水量各約1300及2200公升，約占池水總量的0.1%及0.2%。流出的池水均收集至廢液處理系統集中處理，廠區環境輻射監測結果亦無異常。

另外，地震期間，2號機曾短暫出現燃料池水位變化警報，研判是地震造成池水晃動所致，地震後水位即恢復正常。

此外，核二廠2號機於地震時跳脫的爐水淨化系統A台泵，已起動恢復運轉。（編輯：楊蘭軒）1130403