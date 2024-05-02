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核一室外乾貯場將核定 王美花：盼核二也盡快核定

2024/5/2 15:41（5/2 16:20 更新）
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新北市政府同意在3週內核定核一廠室外乾式貯存場水土保持計畫，經濟部長王美花表示，核二廠也會和新北市府協商。（中央社製圖）
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（中央社記者林敬殷台北2日電）核一廠室外乾式貯存場因新北市政府未核可相關水土保持計畫，遲遲無法啟用。新北市政府日前與台電達成和解，同意在3週內完成核定程序。經濟部長王美花今天表示，核二廠部分也會和新北市政府協商。

立法院經濟委員會今天審查中小企業發展條例部分條文修正草案，王美花會後受訪時做上述表示。

核一廠室外乾式貯存場水保計畫於2013年完工，但因二次變更設計許可，台電與新北市來回交鋒補正13次，遲遲未獲新北市政府核發水保完工證明，至今未能啟用，最後訴諸行政訴訟。台北高等行政法院去年3月16日判決台電勝訴後，新北市府決定不再上訴，新北市政府近日與台電達成和解，並同意在3週內完成核定程序。

王美花表示，台電終於和新北市政府協商完成，新北市政府說會趕快審，審完之後，擋土牆還要加高，台電表示可以在今年年底做完。

王美花說，核燃料棒用過後，還是拿出來比較安全，這也是經濟部本來希望的方向。

媒體追問核二廠室外乾式貯存場的期程，王美花表示，會與新北市政府協商，核二廠現在還沒有開始蓋，希望新北市政府也能盡快核給台電，趕快蓋這些乾式貯存設施。（編輯：翟思嘉）1130502

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