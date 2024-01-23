藍委提核電廠延役修法 核安會：有核廢料貯存問題

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（中央社記者曾智怡台北23日電）國民黨立委預計在新會期提出「核子反應器設施管制法」修正草案，核安會表示，運轉執照屆期後延役申請的適法性及安全技術評估等，皆須審慎考量，也須面對用過燃料池貯存空間不足問題。

國民黨立委王鴻薇、吳怡玎今天召開記者會表示，台灣電力需求攀升，因應國際淨零排碳、重啟核能趨勢，新會期提出「核子反應器設施管制法」修正草案，明定不設定延役申請期限，盼在野合作下替能源政策做出重大改變。

核安會透過新聞稿說明，國內核電廠延役申請期限規定，是源於核管法及相關子法，於民國92至94年期間訂定時，已規範應於執照屆滿前5年提出，這是考量核安會應於執照屆期前完成審查，確認延役的可行性，以及經營者亦有充分時間做必要檢查與改善，以利執照屆期後順利銜接繼續運轉。

核安會指出，目前台灣各核電廠均已超過法規規定可提出延役申請期限，且核一、二廠已進入除役階段。若國家政策確定要延役，必須修訂核管法及相關子法，以取得延役申請的適法性。

再者，核一、二廠用過燃料池已近滿貯，爐心燃料無法移出，核三廠用過燃料池空間僅可供約運轉數年，因此核電廠延役均須面對用過燃料池貯存空間不足問題。另外，核一廠部分設備已拆除，增加延役的困難度。

核安會強調，運轉執照屆期後延役申請的適法性及安全技術評估等，須嚴密審慎考量。若國家政策確定以及立法院通過修法，於台電公司提出延役申請時，核安會將本於專業與職責進行審查，在符合法規及安全要求下，機組始可延役運轉。（編輯：林淑媛）1130123