藍委提核電廠延役修法因應趨勢 促新會期在野合作

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者郭建伸台北23日電）國民黨立委王鴻薇、吳怡玎今天表示，台灣電力需求攀升，因應國際淨零排碳、重啟核能趨勢，新會期提出「核子反應器設施管制法」修正草案，明定不設定延役申請期限，盼在野合作下替能源政策做出重大改變。

王鴻薇、吳怡玎、國民黨立委當選人李彥秀及羅智強今天舉行「糾正錯誤能源政策，藍委推修法讓核電廠延役」記者會。

王鴻薇表示，這次總統大選中，國民黨總統候選人侯友宜、民眾黨總統候選人柯文哲都提到核電廠延役議題，只有當選的民進黨總統候選人賴清德死守反核神主牌和2025非核家園政策，但核電廠延役是迫切且嚴肅的議題。

王鴻薇指出，台灣自主能源嚴重缺乏，評估核能安全條件下，考量要滿足用電需求，目前核能發電仍是較經濟、穩定且潔淨的重要電力來源，相關修法推動勢在必行。

王鴻薇表示，因應全球能源危機，美國、日本、歐洲、韓國都啟動核電廠延役，台灣不應該抱著民進黨的神主牌，明知道2025再生能源比率恐跳票，不因應就是失職。

王鴻薇指出，吳怡玎曾提案修法盼促成核電廠延役，但在民進黨國會多數優勢下，無法通過相關法案；未來國會在野黨席次加起來己經過半，包括侯友宜和柯文哲在大選時都提出核電廠應該可以延役，相信在野黨合作下，可以讓台灣能源政策做出重大改變。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

吳怡玎指出，能源政策不是政治口水，需要長遠、合理規劃，民進黨政府2025年達到20%再生能源發電政策目標確定跳票，應修法給予台灣能源政策更多彈性，也希望朝野一起支持，解除能源危機。

李彥秀表示，核能政策已經是國際趨勢，台灣能源政策不能再走入缺電反核的死胡同。羅智強則指出，核電廠延役最大阻礙是原能會主張「延役需要5年前申請」，但核二廠、核三廠因超過申請期限，修法應以實質安全與否認定，而非時效來確認，這才是務實有效的辦法。（編輯：楊蘭軒）1130123