藍拋核電廠延役修法 台電：須誠實面對核燃料處置

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（中央社記者曾智怡台北23日電）國民黨團召開記者會將推動修法讓核電廠延役。台電表示，現階段核能延役除須突破法規限制，且仍須面對嚴峻的安全審查程序，審查時程難以預估，此外核二1號機因核廢料被迫提早半年停機，若要延役，仍須誠實面對用過核燃料處置的問題。

國民黨立委王鴻薇、吳怡玎今天表示，台灣電力需求攀升，因應國際淨零排碳、重啟核能趨勢，新會期提出「核子反應器設施管制法」修正草案，明定不設定延役申請期限，盼在野合作下替能源政策做出重大改變。

台電透過新聞稿指出，核電廠若要延役，需先針對機械、電氣、儀控等類設備及結構物件，進行運轉環境下的材料老化、設備運轉特性、及未來維護保養策略等，通盤性盤點與檢視，並提出延役計畫，內容含括設備老化管理方案、福島強化方案等，再送核安會進行安全審查，以確保核能安全，審查時程難以預估。

台電進一步說，延役前核電廠須再完成部分設備汰換更新、福島安全強化方案及耐震補強工程。而延役仍須誠實面對用過核燃料處置的問題，如核二廠乾式貯存設施因新北市政府阻撓無法動工，致使爐心用過核燃料迄未退出，無法抽換爐心用過燃料，核二1號機甚至因此提早半年停機。

台電強調，乾貯設施興建與啟用必須獲得地方政府的支持，才有辦法延役。

台電表示，目前社會仍對延役有不同意見，若要延役，仍需與社會溝通，取得共識。對於延役的修法，相信新國會上會有更多討論，台電身為國營事業，會充分準備科學根據及相關資料，向國會報告說明核電廠現況，並配合政府指示辦理。（編輯：潘羿菁）1130123