刑事局警政監疑涉博弈洩密案 中市刑大副隊長、科偵隊長被帶回調查

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（中央社記者蘇木春台中2日電）台中地檢署今天指揮廉政署等單位，前往刑事局帶回林姓警政監偵辦，並到台中市警局刑警大隊調閱資料、帶回證人釐清案情。中檢表示，林男涉嫌洩密等案件，全案仍持續調查中。

台中地檢署今天發布新聞稿表示，檢方偵辦台中市刑警大隊前林姓警官涉嫌洩密等案件，由檢察官於今天指揮廉政署中部地區調查組、警政署政風室等單位，依據刑事訴訟法及檢察機關實施搜索扣押應行注意事項規定，持搜索票至林男的辦公處所及住處進行搜索，全案仍持續調查釐清。

台中市政府警察局今天透過文字稿表示，檢察官今天率同廉政署中調組至台中市刑事警察大隊調閱相關資料，另以證人身分，請刑警大隊陳姓副大隊長及科偵隊施姓隊長，前往廉政署協助調查。

警方指出，市警局依檢察官指示，提供相關資料外，並將全力配合檢察官調查，以期勿枉勿縱，若有違法絕不寬貸，從重議處。

據了解，台中市刑大去年間偵辦1件網路博弈案件，疑似偵辦時發生洩密情事，造成多名涉案人事先逃逸未到案，中檢今天指揮辦案人員到刑事局、台中市刑大調閱資料，追查洩密案件，帶回刑事局林姓警政監等人偵辦。（編輯：謝雅竹）1130502