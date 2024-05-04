早安世界》電價漲跌須立院同意 藍白聯手通過電業法修正案逕付二讀
電價漲跌須立院同意 藍白聯手58比51通過電業法修正案逕付二讀
立法院日前通過決議凍漲電價，但經濟部表示必須依法遵守電價審議結果，引發在野黨極度不滿。國民黨團3日在立法院會上，要求把攸關電價調漲需送立法院同意的電業法修正案抽出逕付二讀，民眾黨團表態贊成，藍白以人數優勢通過。經濟部回應，尊重國會提案，並指出現有機制除考量台電成本，過程公開透明，也已納入民生物價、消費者權益及產業發展等多方平衡考量，懇請立法院及台灣社會支持現有電價審議機制。（看完整報導）
台美貿易談判 鄧振中：鳳梨芒果遇中國經濟脅迫 盼美加速開放
為期5天的台美21世紀貿易倡議第2階段談判3日落幕，雙方針對農業、環保、勞動充分交換意見，行政院經貿談判辦公室總談判代表鄧振中表示，台灣爭取鳳梨、芒果、肉鬆與香腸出口到美國，由於鳳梨、芒果遭遇中國經濟脅迫，希望趁此機會突破障礙，儘早讓鳳梨、芒果輸往美國。勞動議題方面，雙方初步達成共識，未來若發現供應鏈有強迫勞動的產品時，應禁止進口或下架。（看完整報導）
交通部同意國道客運票價調漲 台北至高雄3排座可調高36元
交通部1日同意國道客運業者可依新的運價調整票價，公路局說明，TPASS月票使用者不受影響，非TPASS月票使用者，政府補貼漲幅3分之2，視路線性質而有微幅不同調漲，4排座車型最高漲幅不超過1.56%、3排座不超過6.46%，以「1610」台北至高雄路線為例，4排座最高調整7元，3排座最多可調高36元。（看完整報導）
創意私房疑另起爐灶 衛福部：蒐證確認後將要求下架
衛福部正積極蒐集證據以對付非法兒少性影像網站「創意私房」疑似重新活動的情況。衛福部4月10日請數位部協助把「創意私房」封網，但網站經營者疑似另起爐灶，在Telegram上開設色情片交易群組，並利用藝人黃子佼作為宣傳。衛福部正多管齊下蒐集包括連結、群組名稱及截圖等明確資訊，以要求平台24小時內移除下架，否則封網。衛福部也呼籲大家踴躍吹哨，還網路一個乾淨空間。（看完整報導）
台灣女子澳洲失蹤尋獲 遭詐騙出國離境前駐處營救
一名25歲台灣女子4月6日持觀光簽證入境澳洲，就讀布里斯本的布朗斯英語學校，但她自4月30日上午8時後未與家人或任何人聯繫，澳洲昆士蘭州警方5月2日晚間發布失蹤人口協尋。駐布里斯本辦事處3日早上證實人已尋獲，這名女子是因受詐騙出國，原已準備離澳，所幸人還未上飛機就被營救接回，駐布里斯本辦事處提醒，近來詐騙事件眾多，尤其鎖定年輕人，要多加留意別落入詐騙陷阱。（看完整報導）
美議員致函國際奧會 籲停止要求台灣以中華台北參賽
過去數十年來台灣都用「中華台北」名號、舉著五環會旗參加奧運，共和黨籍聯邦眾議員帝芬尼、奧格茲及史密斯2日致函國際奧林匹克委員會主席巴赫，批評現行做法不公平，還違反奧林匹克憲章的核心原則，呼籲巴赫及其他奧運官員抵制中國持續的霸凌行為，並在巴黎奧會前考慮取消對台灣運動員和支持者的歧視性限制。（看完整報導）
美國校園反戰示威爆衝突 拜登打破沉默強調秩序
美國各地大學生數週來在校園發起示威抗議，反對以色列在加薩走廊發動戰爭，先前保持沉默的美國總統拜登，2日終於開口表態，美國任何校園都不該容許反猶主義或針對猶太學生的暴力威脅。而澳洲國立大學、雪梨大學以及法國巴黎政治學院也響應美國名校的反戰示威，雪梨大學學生以越戰為鑑，訴求反戰、停止加薩衝突；巴黎政治學院則有數十名親巴勒斯坦學生再度占領各大樓抗議，校方3日關閉巴黎主校區。（看完整報導）
習近平訪歐在即 歐盟對中態度分歧恐一覽無遺
中國國家主席習近平將於5日至10日訪問歐洲，期間將到訪法國、塞爾維亞和匈牙利，這次訪問可能凸顯歐盟內部在對中貿易及對美中立場上的分歧。歐盟正考慮對中國電動車和綠能產業實施關稅，認為這些產業獲得的巨額補貼對歐洲製造商不公平，不過，歐盟成員國對如何處理與中國的貿易失衡缺乏共識。（看完整報導）
520國宴8道主菜亮相 融合5大族群文化蝦仁飯珍奶都上桌
第16任總統、副總統就職國宴8道主菜3日在台南市福爾摩沙遊艇酒店亮相，以「好料大員，有料台灣」為主題，展現台灣5大族群風味與文化脈絡，並結合台灣各地食材，彰顯民主、自由、多元及族群融合的台灣價值。菜單設計融入民主包容、族群融合等6大關鍵詞，從當季蔬菜拼盤到名聞國際的珍珠奶茶，每道菜都講述台灣的故事及歷史。（看完整報導）
台灣貧富差距變多大？睽違30年國富統計數據圖表揭真相
台灣主計總處時隔30年，於4月29日再次發布國富統計報告，揭示家庭財富分配的巨大差異。民國110年數據顯示，最富裕的20%家庭財富達5133萬元，而最貧窮的20%家庭平均每戶僅有77萬元，兩者差距達66.9倍，顯著高於30年前的16.8倍。國富統計是什麼？與歐美日韓等國相比，台灣家庭貧富差距更嚴重嗎？中央社整理相關數據圖表，帶您看懂國富統計報告。（看完整報導）
開箱老照片》504為台灣而走
1997年4月中發生白曉燕命案，是台灣有史以來最重大刑案之一，人本教育基金會、彭婉如基金會與130個民間社團在5月4日共同發起「504悼曉燕，為台灣而走」，以婦女、兒童人身安全為主軸，希望為他們謀求安全的生活空間與成長環境，遊行群眾手纏白紗，高舉「悲」、「憤怒」等黑色抗議紙板，以集體跺腳、萬人橫躺的方式表示憤怒，估計有5萬人走上街頭抗議。（看完整報導）
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- 2024/05/03 07:22
- 2024/05/02 07:13
- 2024/05/01 07:20
- 2024/04/30 07:22
- 2023/02/20 08:50
- 2019/03/29 16:21
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