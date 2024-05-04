開箱老照片》504為台灣而走

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（中央社網站）1997年（民國86年）5月4日：由人本教育基金會、彭婉如基金會號召與130個民間社團共同發起「504悼曉燕，為台灣而走」，總計有5萬人走上街頭抗議，強烈表達對當前治安的憂心。

民國86年4月中發生白曉燕命案，為台灣有史以來最重大刑案之一，當時在野的民進黨及新黨等，要求政府限期破案，時任內政部長林豐正因此辭職下台，政務委員馬英九也同時發表「不知為何而戰，不知為誰而戰」的辭官宣言，公開宣布辭去一切職務。

作家劉俠擔任5月4日遊行的總召集人，估計有5萬名人民走上街頭，他們高舉著「504悼曉燕，為台灣而走」的布條，以婦女、兒童人身安全為主軸，希望為他們謀求安全的生活空間與成長環境。

聲明中要求「總統認錯、撤換內閣」，遊行群眾則手纏白紗，高舉「悲」、「憤怒」等黑色抗議紙板，以集體跺腳、萬人橫躺的方式，表示憤怒、抗議。

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