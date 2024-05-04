本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
哈瑪斯證實派代表團赴開羅 預期將回應停火協議
首頁 / 生活
開箱老照片
新聞專題
開箱老照片
首頁 / 生活

開箱老照片》504為台灣而走

2024/5/4 07:00
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
警方估計約1萬5000名民眾參加由人本教育基金會等社團組織發起的「504為台灣而走」活動，強烈表達對當前治安的憂心。中央社記者張良一攝 86年5月4日
警方估計約1萬5000名民眾參加由人本教育基金會等社團組織發起的「504為台灣而走」活動，強烈表達對當前治安的憂心。中央社記者張良一攝 86年5月4日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社網站）1997年（民國86年）5月4日：由人本教育基金會、彭婉如基金會號召與130個民間社團共同發起「504悼曉燕，為台灣而走」，總計有5萬人走上街頭抗議，強烈表達對當前治安的憂心。

民國86年4月中發生白曉燕命案，為台灣有史以來最重大刑案之一，當時在野的民進黨及新黨等，要求政府限期破案，時任內政部長林豐正因此辭職下台，政務委員馬英九也同時發表「不知為何而戰，不知為誰而戰」的辭官宣言，公開宣布辭去一切職務。

作家劉俠擔任5月4日遊行的總召集人，估計有5萬名人民走上街頭，他們高舉著「504悼曉燕，為台灣而走」的布條，以婦女、兒童人身安全為主軸，希望為他們謀求安全的生活空間與成長環境。

聲明中要求「總統認錯、撤換內閣」，遊行群眾則手纏白紗，高舉「悲」、「憤怒」等黑色抗議紙板，以集體跺腳、萬人橫躺的方式，表示憤怒、抗議。

想看更多遊行的照片，立即到中央社影像空間。1130504

以「總統認錯、撤換內閣」為訴求的「504為台灣而走」遊行，遊行民眾橫躺在凱達格蘭大道上表達抗議。中央社記者王飛華攝 86年5月4日
以「總統認錯、撤換內閣」為訴求的「504為台灣而走」遊行，遊行民眾橫躺在凱達格蘭大道上表達抗議。中央社記者王飛華攝 86年5月4日
開箱老照片
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
172.30.142.45
更多編輯台推薦新聞：