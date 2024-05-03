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台灣女子澳洲失蹤尋獲 遭詐騙出國離境前駐處營救
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台灣女子澳洲失蹤尋獲 遭詐騙出國離境前駐處營救

2024/5/3 11:05（5/3 11:32 更新）
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澳洲昆士蘭州警方2日發布失蹤人口協尋資訊，該名失蹤女子名叫呂侑珉（Yu-Ming Lu），後更新消息人已找到。（圖取自昆士蘭警察局官網police.qld.gov.au）
澳洲昆士蘭州警方2日發布失蹤人口協尋資訊，該名失蹤女子名叫呂侑珉（Yu-Ming Lu），後更新消息人已找到。（圖取自昆士蘭警察局官網police.qld.gov.au）
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（中央社記者楊淳卉雪梨3日專電）一名25歲台灣女子昨晚遭澳洲昆士蘭州警方發布失蹤人口，駐布里斯本辦事處今早向中央社證實人已尋獲。據知，該女子是因受詐騙出國，原已準備離澳，所幸人還未上飛機，從機場被營救接回。駐澳洲辦事處呼籲旅澳國人防範詐騙，維護自身權益。

該名失蹤女子名叫呂侑珉（Yu-Ming Lu）。她於4月6日持觀光簽證入境澳洲，目前就讀布里斯本（Brisbane）的布朗斯英語學校（Browns English Language School）。她最後身影是於當地時間4月29日晚間10時20分左右出現在碼頭街（Wharf Street）的學生宿舍，且自4月30日上午8時後就未與家人或任何人聯繫。澳洲昆士蘭州警方昨晚發布失蹤人口協尋。

駐布里斯本辦事處今早向中央社證實已平安尋獲該名女子，並派員前往機場營救接回，案情部分澳洲警方還在偵查中。

據知，該女子是因受詐騙出國，原本已準備從澳洲離境，前往某東南亞國家，所幸人還未上飛機，從機場被營救接回。

駐布里斯本辦事處處長范厚祿向中央社表示，近來詐騙事件眾多，尤其鎖定年輕人，盼國人多加留意，不要落入詐騙陷阱。

駐澳洲的四個辦事處也提醒旅澳國人，依照「聽、掛、查證」等「詐騙防範對策123」口訣，保護自身權益，聽、讀到「匯款」、「提供個資」等即屬可疑，提高戒心，找理由推拖以掛掉電話、關閉簡訊，先冷靜情緒，切勿馬上照著指示辦理，並洽澳洲境內各反詐騙專線、報案專線或駐外館處協助。（編輯：陳惠珍）1130503

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