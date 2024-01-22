大馬頻傳海外工作淪「豬仔」 不肖中國人扮誘餌詐騙

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃自強吉隆坡22日專電）馬來西亞頻傳海外工作遭詐騙，救援組織最新案例顯示，6名獲救「豬仔」從寮國旅館外出購買民生物品，遭詐團抓回痛毆，而被害人認識一個多月的中國人則扮演引誘入彀角色。

馬來西亞人民公正黨（Parti Keadilan Rakyat）泗岩沫（Segambut）區部署理主席鄭成隆（Deric Teh）、馬來西亞國際人道主義組織（MHO）成員辜健鈫（Daniel Khoo）今天接受中央社專訪，盼透過案例分享，給予誤信赴海外賺高薪的年輕人一記當頭棒喝。

大馬當地人多形容被誘騙赴緬甸的受害人為「豬仔」，鄭成隆與辜健鈫透露這起最新案例表示，海外詐騙集團手法五花八門，招數不斷「與時俱進」。這6名「豬仔」在大馬酒吧裡認識一名能言善道的中國人，不疑有它的6人在初識當晚獲邀享用美酒，很快地在接下來1個月內建立「友情」與「信任」關係。

辜健鈫說：「這名中國人很厲害，不斷在6名受害者面前展現經濟實力，大秀自己多麼有錢、多麼優秀，也在海外有家園與事業。」

這名中國人接著邀請受害者赴泰國旅行，當6人抵達曼谷後即墮入詐騙集團設下的陷阱，並被賣給寮國的詐騙集團。這6人雖大夢初醒，但為時已晚。

馬來西亞國際人道主義組織獲悉後，緊急聯絡大馬外交部與相關救援單位，雖一度救出這6人並暫時安置旅店，但眼尖的詐騙集團同夥仍發見其中一名從旅館下樓購買民生物品的害人，再度糾眾將6人押回詐騙公司。

這個轉變讓救援組織始料未及，所幸經透過大馬駐寮國使館協助，藉由寮國警力成功救回6人。目前6人由警方戒護，尚未返回大馬。

大馬目前遭詐騙赴海外者多半是華裔年輕人，大馬華人多具有中文、粵語、英語和馬來語等能力，受害者在酒吧遇陌生人搭訕，其中很多是與詐騙集團勾串的不肖中國人。

辜健鈫說，人在海外切莫隨意相信陌生人，尤其如果對方出手闊綽，突然免費邀請出國旅遊，「這有非常大的機率是詐騙手法，賣到詐騙集團」。

對於記者詢及「豬仔」被賣到詐騙集團價格，辜健鈫以救援組織實際案例指出，賣到緬甸已達馬幣5位數，據說中間人可賺取馬幣2萬令吉（約新台幣13萬元）或3萬令吉。

鄭成隆呼籲，大馬政府必須加強宣導反詐騙，從源頭教育做起才能打擊詐騙集團，因詐騙集團多先誘騙被害人赴海外從事代購，短時間內就能賺取高額佣金，當被害人上當赴海外後，就被控制行動，下場可想而知。

他認為，「天下沒有白吃的午餐」，大馬應向台灣政府學習，能在機場利用廣播或懸掛反詐騙布條，在民眾踏出國門前達到警醒效果。（編輯：張芷瑄／韋樞）1130122

馬來西亞人民公正黨泗岩沫區部署理主席鄭成隆接受中央社專訪強調，大馬應向台灣學習，在機場利用廣播或懸掛反詐騙布條藉以警醒。中央社記者黃自強吉隆坡攝 113年1月22日