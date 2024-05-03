美議員致函國際奧會 籲停止要求台灣以中華台北參賽

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（中央社記者鍾佑貞華盛頓2日專電）台灣過去數十年來都用「中華台北」名號、舉著五環會旗參加奧運，3位美國議員今天致函國際奧林匹克委員會主席巴赫，批現行做法不合理，要求考慮取消對台灣運動員的歧視性限制，拒絕北京霸凌。

共和黨籍聯邦眾議員帝芬尼（Tom Tiffany）、奧格茲（Andy Ogles）及史密斯（Chris Smith）今天致函巴赫（Thomas Bach）「細說從頭」：40多年來，國際奧會迫於中共壓力，要求台灣運動員以「中華台北」的名義參賽，還禁止在比賽期間展示台灣國旗及播放國歌。

帝芬尼等3人寫道，這不只不公平，還違反了「奧林匹克憲章」的核心原則，包括「每個人都必須有實踐運動的可能性，不受歧視」，及「奧林匹克運動應該遵循政治中立」。

「而台灣從未受到中華人民共和國控制，也從未是其領土的一部分，卻是唯一被這樣對待的參與方。」

共和黨籍聯邦眾議員帝芬尼等人聯名致函國際奧林匹克委員會主席巴赫，要求考慮取消對台灣運動員的歧視性限制。（台灣人公共事務會提供）

議員們說，相較之下，波多黎各雖然是美國領地，但並未被迫以「美國聖胡安」（聖胡安是波多黎各的首府及最大城市）的身分參加奧運。同樣地，英國群島百慕達也不必以「英國漢密爾頓」（百慕達首都）的身分參賽。

3人更指出，波多黎各和百慕達還可以在開幕式及頒獎典禮上使用自己的旗幟。

他們表示，這些針對台灣的不合理限制甚至擴及台灣民眾，據報導，他們被禁止在奧運場館內揮舞國旗。

「這毫無意義。」議員在信中強調。

帝芬尼等3名議員呼籲巴赫及其他奧運官員抵制「中國持續的霸凌行為」，並在巴黎奧會前，考慮取消對台灣運動員和支持者的歧視性限制。

巴黎奧運將於7月26日到8月11日舉行。（編輯：陳慧萍）1130503