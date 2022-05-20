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屆期未補正 中選會駁回巴黎奧運正名公投提案

2022/5/20 17:33（5/20 17:39 更新）
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因屆期未補正，中選會駁回巴黎奧運正名公投提案。（中央社檔案照片）
因屆期未補正，中選會駁回巴黎奧運正名公投提案。（中央社檔案照片）
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（中央社記者賴于榛台北20日電）中選會今天發布新聞指出，「你是否同意以『台灣』（Taiwan）為全名申請參加所有國際運動賽事及2024年巴黎奧運？」全國性公民投票提案，因屆期未補正，經提委員會議審議後，決議依法予以駁回。

黃梓豪領銜提出的「你是否同意以『台灣』（Taiwan）為全名申請參加所有國際運動賽事及2024年巴黎奧運？」全國性公民投票提案，是在3月18日被要求限期補正，補正期限為30天。

中選會今天再次召開委員會議，審議上述公投提案，中選會指出，巴黎奧運正名公投屆期未補正，經提委員會議審議，決議依法予以駁回。

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中選會補充說明，依據公投法第10條第3項規定，主管機關收到公民投票提案或補正提案後，應於60天內完成審核；而經審核有5類情事之一者，應敘明理由，通知提案人的領銜人於30日內補正，並以一次為限，屆期未補正或經補正仍不符規定者予以駁回。

這5類情事包含，提案非公投法第2條規定的全國性公民投票適用事項，如法律複決、立法原則創制，以及重大政策創制或複決；以及提案內容不能瞭解其提案真意；或主管機關公告公民投票之結果起2年內，不得就同一事項重行提出等。（編輯：蘇志宗）1110520

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