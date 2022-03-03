黃郁婷穿中國隊服不當言行 體育署停發2年經費

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競速滑冰女將黃郁婷不當言行引發爭議，體育署3日起停止補助2年比賽與訓練經費。（美聯社）

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（中央社記者龍柏安台北3日電）體育署競技組組長藍坤田今天表示，針對競速滑冰女將黃郁婷不當言行，昨晚召開專案會議後拍板決定，即日起將停止補助2年的訓練與比賽經費，會議中黃郁婷也再次表達歉意。

今年代表台灣參加北京冬奧的黃郁婷因訓練時穿上中國隊服裝，並上傳影片引發譁然，後續又在臉書發文或受訪時提到「在運動界裡，我們沒有國籍之分」、「就像在主場作戰一樣」等言論，引發爭議。

體育署在昨天傍晚召開專案會議，與會人士包括中華奧會、滑冰協會與法律專家、學者，並安排透過視訊讓人在國外的黃郁婷陳述意見。

藍坤田表示，會議中除給黃郁婷陳述機會，也有學者問她，有沒有想要表達什麼意見，對此黃郁婷則再次表達歉意。

藍坤田表示，身為國家代表隊一員，一言一行本來就備受外界關注，黃郁婷在備戰與參加北京冬奧期間，因一再出現爭議言行，不僅傷害代表團形象，更有損國家榮譽與民眾的情感，也不符合政府補助經費培育選手的效益與目的，因此決定即日起停止補助她2年專案培訓與參賽經費；而去年度黃郁婷與另一名競速滑冰選手兩人合計申請經費共新台幣190萬元。

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至於未來如何規範選手言行，藍坤田表示，會儘速研修國家代表隊教練與選手培訓及參賽處理辦法，並希望在6月底前完成，今年6月26日在中國成都舉行的世界大學運動會就將適用新的辦法。

外界關心，規範選手在社群媒體或對外發言，是否涉及干涉言論自由。藍坤田表示，體育署做出的懲處，並非針對黃郁婷的單一發言，而是經過溝通後仍再三發生類似狀況，他也期望選手未來比賽盡可能謹言慎行，也避免模糊競賽焦點。（編輯：張雅淨）1110303