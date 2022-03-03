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黃郁婷遭停止2年經費 父黃錦龍盼風波塵埃落定

2022/3/3 19:07（3/3 20:39 更新）
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競速滑冰女將黃郁婷（中）不當言行引發爭議，體育署3日起停止補助2年比賽與訓練經費。圖為2月黃郁婷在北京冬奧女子競速滑冰500公尺賽後與父親黃錦龍（右）合影。（中華奧會提供）
競速滑冰女將黃郁婷（中）不當言行引發爭議，體育署3日起停止補助2年比賽與訓練經費。圖為2月黃郁婷在北京冬奧女子競速滑冰500公尺賽後與父親黃錦龍（右）合影。（中華奧會提供）
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（中央社記者龍柏安台北3日電）體育署今天宣布即日起停止補助競速滑冰女將黃郁婷未來2年的專案培訓與參賽經費，人在挪威備戰的黃郁婷與父親黃錦龍得知判決結果後，希望這起事件與風波就此塵埃落定。

體育署競技組組長藍坤田今天在體育署例行記者會上表示，昨天傍晚召開專案會議，也透過視訊方式，讓日前言行飽受爭議的北京冬奧競速滑冰女將黃郁婷親自陳述，她在會中也再次表達歉意。

今年代表台灣參加北京冬奧的黃郁婷因訓練時穿上中國隊服裝並錄影上傳引發譁然，後續又在臉書發文或受訪時提到「在運動界裡，我們沒有國籍之分」、「就像在主場作戰一樣」等言論，也引來大批網友怒火。

藍坤田今天公布體育署拍板決定的懲處結果，表示將從即日起停止黃郁婷2年專案培訓與參賽經費。而體育署日前曾公布，去年度黃郁婷與另一名滑冰選手合計申請新台幣190萬元經費。

黃錦龍在得知懲處結果後，不忘感謝那些過去一路支持女兒的人，也希望這起事件可以告一段落，他也說：「對運動員來說，還是要專注在賽場上。」

至於未來2年經費遭凍，黃錦龍強調，只要女兒仍有心在運動場上繼續奮戰，身為老爸的他仍會無條件支持女兒。（編輯：張雅淨）1110303

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