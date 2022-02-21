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代表台灣或中國？黃郁婷：為中華台北出賽

2022/2/21 16:52（2/21 17:30 更新）
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台灣競速滑冰女將黃郁婷近日接受訪問時，被問到「是為中國還是為台灣比賽」時，她表達，「我是為中華台北出賽」。（美聯社）
台灣競速滑冰女將黃郁婷近日接受訪問時，被問到「是為中國還是為台灣比賽」時，她表達，「我是為中華台北出賽」。（美聯社）
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（中央社記者黃巧雯台北21日電）台灣競速滑冰女將黃郁婷這次出征北京冬季奧運，言行引發爭議。她近日接受德國之聲訪問時，被問到「是為中國還是為台灣比賽」時，她表達，「我是為中華台北出賽」。

33歲的黃郁婷第2次征戰冬季奧運，卻在這次北京冬季奧運前，先是在社群網站分享身穿中國隊服的練習影片，後續又因「在運動界裡，我們沒有國籍之分」、「就像在主場作戰一樣」等爭議言論，引發軒然大波。

行政院長蘇貞昌認為黃郁婷行為極為不當，已要求教育部、體育署針對黃郁婷不當言行調查，並做出適當處分。教育部長潘文忠今天亦表示，黃郁婷在冬奧一再出現不當言行，傷害國人感情，2週內將討論並做出決議處分。

黃郁婷此次擔任北京冬奧開幕式台灣代表團掌旗官，她接受德國之聲訪問時透露，她視為榮耀，「走進去的那一刻，我幾乎快哭了，不敢相信自己又來了，即使沒有獲得獎牌，這也是在生涯中很酷的經歷」。

報導指出，黃郁婷在參加完2018年平昌冬奧後，曾萌生退休的念頭，後來父親說服她，延續選手生涯。

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不過，當被詢問到是代表台灣或中國參加比賽時，報導形容黃郁婷毫不猶豫地回答，「我是為中華台北出賽，這是肯定的......，我沒有想那麼多，我只是試著做我應該做的事情，努力訓練、參加比賽」。

黃郁婷在北京冬奧競速滑冰女子500公尺、1000公尺、1500公尺各以第26、第24、第26作收，而她對此次冬奧的成績並不是太滿意。（編輯：屈享平）1110221

圖為黃郁婷（前）2015年檔案照片。（中央社檔案照片）
圖為黃郁婷（前）2015年檔案照片。（中央社檔案照片）
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