18歲公民權修憲複決確定綁九合一大選 11/26投票

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18歲公民權修憲案的複決案投票日期定於11月26日星期六，與111年地方公職人員選舉同日舉行投票。（中央社檔案照片）

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（中央社記者賴于榛台北15日電）中選會委員會議今天討論通過111年憲法修正案的複決案投票日期，將於11月26日與地方公職人員選舉同日舉行投票，7個合併理由包含憲法特別規定所許、選務籌辦時間充裕，以及防疫考量等。

立法院會3月表決通過18歲公民權修憲案，未來年滿18歲的中華民國國民，依法有選舉、罷免、創制、複決及參加公民投票之權，以及被選舉權。後續將交由公民複決，這也是首次修憲案交由公民複決。

中央選舉委員會下午發布新聞稿指出，中選會委員會議今天討論通過111年憲法修正案的複決案投票日期及工作進行程序表，會中考量投票完成的法定期限及7項因素後，決定111年憲法修正案的複決案將於11月26日，與地方公職人員選舉同日舉行投票。

中選會指出，一、18歲公民權修憲案是經立法院朝野黨團高度共識下提出，投票日期的訂定，應考量公民參與修憲工程的影響；二、18歲公民權修憲案公告期間長達6個月，民眾有充分時間知悉憲法修正案內容，與地方公職人員選舉同日投票，尚無模糊憲法修正案內容焦點，或使選民混淆複決案意旨，以致投票結果偏離民意之虞。

第三，中選會指選務籌辦時間仍屬充裕，第四則是投開票日選舉人至多領取5張選舉票、1張公投票，投開票作業不致過於複雜，選務能量尚可承載負荷。

第五，中選會說，18歲公民權修憲案應於111年12月28日前舉行投票，訂於11月26日既符合社會期待，也是憲法特別規定所許。

第六、中選會表示，公職人員選舉、公民投票投票日均為依法指定的放假日，如短期內辦理2次投票，勢必影響全國產業經濟活動及企業人力調度；最後是考量疫情，同日舉行投票，可避免2次大規模人流移動與群聚活動，有利維護民眾及投開票所工作人員的健康安全。

依憲法增修條文第1條規定，中華民國自由地區選舉人於立法院提出憲法修正案，經公告半年，應於3個月內投票複決，不適用公投法每2年舉行1次的規定。

中選會也發布「111年憲法修正案之複決案工作進行程序表」，重要工作日程包括10月12日前發布投票公告、10月13日至11月25日辦理意見發表會或辯論會、12月2日公告結果。

憲法增修條文規定，經中華民國自由地區選舉人投票複決，有效同意票過選舉人總額的半數，即通過。依照2020年大選，台灣有效選舉人數為1931萬多人，也就是說通過門檻至少要有965萬以上人同意，對比總統蔡英文在2020年大選獲得史上最高票817萬多票，顯示修憲通過難度相當高。（編輯：林興盟）1110415