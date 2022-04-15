修憲複決確定綁年底選舉 藍綠互批

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（中央社記者劉冠廷、溫貴香台北15日電）中選會今天通過憲法修正案的複決案投票日期，將於11月26日與地方選舉同日舉行投票，國民黨表示，民進黨應該先反省自己的雙標作為；國民黨對於公投立場從頭到尾一致，就是支持公投綁大選。

民進黨發言人謝佩芬回應指出，國民黨不重視年輕選票已經是眾所皆知，建議不要沒事出來刷存在感，這只會一再提醒年輕族群，「國民黨就是不想讓你們投票」。

中選會委員會議今天討論通過111年憲法修正案的複決案投票日期，將於11月26日與地方公職人員選舉同日舉行投票，7個合併理由包含憲法特別規定所許、選務籌辦時間充裕，以及防疫考量等。

國民黨下午發出新聞稿表示，尊重中選會的規劃，而國民黨也重申，國民黨主張修憲案公民複決與重大議題的公投案，都應結合大選舉辦投票，才能有效提升公民參與、提高投票率，以利修憲案與公投案都能過關。

國民黨指出，民進黨應該先反省自己的雙標作為，當在野時曾高喊公投綁大選，而去年為了讓萊豬順利進口，卻又不惜剝奪人民的公投權益，反對公投綁大選公投案，但現今面對修憲案後續公民複決，卻又轉彎希望綁大選投票。

國民黨強調，國民黨對於公投立場從頭到尾一致，就是支持公投綁大選，而修憲交付公民複決時，也應綁大選投票，才能真正落實公民權，兩者同等重要。

謝佩芬說，公投與修憲複決是「完全不同」的公民權行使，透過這兩種方式決定的事項也不一樣，其成案與通過的門檻更是天差地遠，國民黨卻故意混為一談，不惜與年輕人為敵，也要杯葛民進黨、民眾黨、時代力量都支持的18歲公民權修憲案，讓人遺憾。

謝佩芬表示，國民黨主席朱立倫不久前還公開反對修憲複決綁大選，今天國民黨卻又轉彎說「修憲案公民複決與重大議題的公投案，都應結合大選舉辦投票」，請問哪個才是國民黨真正的立場。（編輯：蘇龍麒）1110415