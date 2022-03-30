政院：複決綁大選法律與技術均可 但尊重中選會

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（中央社記者賴于榛台北30日電）各界關注18歲公民權修憲案複決是否合併年底大選，行政院發言人羅秉成今天表示，理論上法律許可、技術可行，各界也有期待，但仍要尊重中選會的決定。

羅秉成今天接受網路節目新聞不芹菜專訪，回應303停電事故、兵役延長與否以及憲法複決綁大選等議題。

4個月的軍事訓練役期是否延長，備受關注，羅秉成今天表示，政府對於兵源、兵力的盤點，目前重心策略是後備軍力，現在大家因國際情勢多方討論，希望拉長常備兵役的義務役役期，這要多方討論，畢竟影響因素很多。

但他也說，沒聽說延長兵役為10個月的說法，也未聽說延長役期是來自美國的壓力。

今年九合一大選投開票日為11月26日，18歲公民權修憲案複決是否合併舉辦，引發各界關注。羅秉成則說，就法律層面來看，公投法2年1次的定期公投規範，不適用修憲複決公投，因依法，立院通過的修憲案要經半年公告，且須在3個月內公投。

羅秉成表示，是否複決綁大選，理論上法律不禁止、大家也有期待，加上這次是單向修憲公投，因此併案成本也單純，不會造成選務上過大的負擔，「法律上許可、技術上可行，但尊重中選會的決定」。

中選會日前說明，依憲法增修條文第1條第1項規定，中華民國自由地區選舉人於立法院提出憲法修正案、領土變更案，經公告半年，應於3個月內投票複決，並不適用公民投票法第23條，每2年舉行1次公投的規定；是否綁年底大選，則將提中選會委員會議審議決定。

至於檢調以準放火罪等偵辦303大停電一案，羅秉成說，檢察體系發動調查，院長蘇貞昌沒有贊成與否的問題，也不能干涉或評論個案，且蘇貞昌已說，檢察官偵查，有一定專業上的判斷，但目前偵查結果尚未出爐。

羅秉成也說，操作失誤的員工有相應懲處，董事長等人也去職，但因尊重台電規章，那怕這麼嚴重錯誤，相關員工仍未被記兩大過免職，可若在一般公司犯這麼大的錯誤，員工恐怕已經做不下去。

他也表示，桃機電纜偷竊事件有其設施敏感性，不能輕忽或小看，那怕看起來是單純犯罪，仍要提高規格檢視是否有系統性犯罪。（編輯：林興盟）1110330