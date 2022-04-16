修憲複決綁大選 柯建銘籲全民監督國民黨

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（中央社記者溫貴香台北16日電）中選會昨天通過修憲複決與11月26日與地方選舉同日舉行投票，民進黨立法院黨團總召柯建銘今天表示，國民黨主席朱立倫已經當了一次修憲的「逃兵總司令」，呼籲全民監督國民黨有無積極宣傳。

柯建銘今天在臉書發文表示，自2002年，他代表民進黨立法院黨團領銜提案投票年齡降到18歲開始，20年過去了，終於走到歷史關鍵的一刻，憲法修正案複決案投票日期將於11月26日（星期六），與地方公職人員選舉同日舉行投票。

他表示，這是台灣憲政史上，首次交由公民複決的憲法修正案，期望朝野各黨應該團結起來，共同號召全民支持18歲公民權的修憲公民複決，讓全民走進投票所，一起創造歷史。

柯建銘表示，他要特別呼籲國民黨主席朱立倫，以及前主席馬英九，不要活在1218公投的過往，更不要再找理由杯葛這次的公民複決，「國民黨切勿再閃避，莫讓自己成為歷史的罪人」。

柯建銘說，希望全民監督國民黨，有無積極宣傳這次18歲公民權修憲公民複決投票，是不是嘴巴說支持而已，口惠而實不至。（編輯：郭無患）1110416