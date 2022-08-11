蔡英文：18歲公民權是共同責任 一定要過關

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新北市小英之友會11日晚間舉辦「民主前進挺18首場宣講」活動，民進黨主席蔡英文（2排右3）、民進黨新北市長參選人林佳龍（2排右2）與青年代表一同在台上自拍，力拚18歲公民權過關。中央社記者鄭清元攝 111年8月11日

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（中央社記者葉素萍台北11日電）民進黨主席蔡英文今天出席新北市小英之友會舉辦的「民主前進挺18」首場宣講活動，她提到，這次18歲公民權複決，965萬張票是大家這次共同的責任、共同的工作，一定要拚過關，「這是告訴全世界，台灣又走出一大步」。

蔡英文致詞時，出現3名統促黨人士，舉著「蔡英文不要挑起戰爭、我們要和平」標語大聲抗議，一度打斷蔡英文的致詞。

現場民眾高喊「總統加油、台灣加油」回應；抗議人士馬上被維安人員帶走；蔡英文則冷靜地說，「要表示意見的朋友也表示過了，他們也出去了」，接著又繼續致詞。

總統蔡英文（台上前右2）、民進黨新北市長參選人林佳龍（台上前右）11日晚間在中和出席「民主前進挺18」宣講活動時，台下卻有民眾突然高舉「我們要和平」標語表訴求，讓活動進行一度受到干擾。中央社記者鄭清元攝 111年8月11日

新北市小英之友會晚間舉辦「民主前進挺18首場宣講」，民進黨主席蔡英文、新北市小英之友會總會長賴正時、民進黨新北市長參選人林佳龍、民進黨立委江永昌、無黨籍立委林昶佐、民進黨副秘書長林鶴明、東吳大學教授胡博硯、新北市小英之友會中和分會執行長張嘉玲等人出席。

現場邀請18位年輕人上台，呼籲在18歲公民權投下同意票，讓對政治有想法的年輕人也可以參與民主。

蔡英文致詞提到，這段時間中國採取軍事威嚇，但台灣人展現冷靜、自信，台灣在過去幾十年困難階段都一起度過，台灣人「關關難過、關關過」，因為台灣有民主制度，凝聚共識。

蔡英文說，去年四個不同意，大家盡全力、好不容易拚過，18歲公民權複決，需要900多萬張同意票，是很大的挑戰，若能拿到900多萬張同意票，這是告訴全世界說，台灣又走出一大步。

蔡英文指出，中國威脅台灣，這麼多國家替台灣講話，因為民主是重要價值，如果台灣在民主上不持續進步，會被質疑；每一天都要進步、要花心思、用力去做，讓民主越來越好。她說，965萬張票是共同的責任、共同的工作。

她說，要把所有力量拿出來，965萬張同意票，要一起拚過關。

蔡英文說，不到4個月就要投票，不管是公民權、九合一選舉，每一票對台灣的未來有關鍵影響，她呼籲，不但修憲要過關、新北市長參選人林佳龍、所提名的議員參選人也要過關。

林佳龍致詞提到，18歲的他，曾挑戰威權統治，參與民主改革；18歲公民權，可以讓台灣與國際潮流齊頭並進；18歲公民權若可以成功，以後的憲政改革可以比照辦理，讓台灣邁向正常國家。

林佳龍說，18歲公民權，需要965萬張票才能通過門檻，蔡總統2020年歷史新高的票是817萬票，地方選舉投票率不高，為了給下一代青年參政機會，呼籲大家全力拉票，挺18歲公民權。

林鶴明說，18歲公民權是嚴肅的問題，透過這次的投票，可以讓年輕人有更早的機會參與民主、體驗民主，這是民主深化很重要的一步。

林昶佐呼籲，下一代公民權要得到應有的彰顯，民眾拉票時，市長一票、議員一票，也要讓18歲公民權過關。（編輯：蘇龍麒）1110811