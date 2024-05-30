手機訊號定位說引爭議 林佳龍：由王義川自己回應

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（中央社記者吳書緯台北30日電）民進黨政策會執行長王義川日前指出，可用手機訊號定位分析出在立法院外的群眾資訊，引發爭議。王義川曾在外交部長林佳龍在台中市長期間擔任台中市交通局長；林佳龍被問及此事說，王義川是王義川，林佳龍是林佳龍。

立法院外交及國防委員會今天邀請外交部長林佳龍報告業務概況，並備質詢；這是林佳龍接任外交部長後，首次赴立法院進行業務報告。林佳龍進入會議室前在媒體聯訪被詢問對於王義川被指監控個資的看法。

林佳龍表示，「這個案我不了解」。

國民黨立委徐巧芯質詢時，指王義川被視為林佳龍的子弟兵，詢問林佳龍的看法。

林佳龍說，「王義川是王義川，林佳龍是林佳龍」，也沒有就這個事情與王義川討論，這個事情要由王義川自己回應；他到目前為止真的還不知道這個個案的情況。（編輯：蘇志宗）1130530