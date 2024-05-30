被指曾支持國會職權修法 林佳龍：沒有提藐視國會罪

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（中央社記者吳書緯台北30日電）立法院會28日三讀修正通過立法院職權行使法、刑法部分條文等案，在野黨指出，外交部長林佳龍擔任立委時，也曾提出相關修法。林佳龍今天表示，當時提出的修法是屬於調閱權，不是調查權，更沒有提「藐視國會罪」。

立法院外交及國防委員會今天邀請外交部長林佳龍報告業務概況，並備質詢，這是林佳龍接任外交部長後，首次赴立法院進行業務報告。

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民進黨立委林楚茵質詢指出，這次立法院職權行使法修正後，是「假改革真擴權」，但在野黨卻提及林佳龍過去擔任立委也支持國會改革，詢問林佳龍兩者差異。

林佳龍表示，當時提出的修法是屬於調閱權，不是調查權，而且根據憲法規定，不管是司法或監察的調查權有其專屬。當時提修法是要充實國會調閱權，使聽證制度精進，「讓它確實比較像聽證制度」，但充實調閱權同時，也要有相對的義務，並非無限擴充，當時是依照大法官解釋配合修法，更沒有去提「藐視國會罪」這種比較定義模糊的字眼。（編輯：林淑媛）1130530