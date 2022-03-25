立院通過18歲公民權修憲案 學生盼朝野續聲援複決

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（中央社記者陳至中台北25日電）立法院會今天表決通過18歲公民權修憲案，後續將交由公民複決，有學生對此一片叫好，感謝朝野立委支持，也希望面對年底的複決，跨黨派能持續協助和社會大眾溝通。

立法院會今天處理18歲公民權修憲提案，三讀表決以贊成109人、反對0人、棄權0人，全案通過。

台灣青年民主協會（青民協）連續2天都號召年輕學子到立法院外集會，今天一早就有數百人現身場外「監票」，呼籲朝野黨派放下歧見，票票都投同意。

今天三讀表決通過的消息出爐後，青民協發出聲明，肯定所有支持18歲公民權的立委，並提到年底的公民複決需要965萬同意票，也希望跨黨派持續對公眾說明，積極進行社會溝通。

今天出席活動的台北市建國高中呂同學表示，即便是在學風自由的建中，學生想要參加今天的公民權活動，都會遇到一些阻礙，很多人無法如願請到公假。他肯定今天立院表決結果，有助於終結年齡劃分混亂的制度，讓憲法更符合現代所需。

高雄市中正高中洪同學表示，學校在段考，但她還是決定北上立法院，「要來監督看看誰是台灣民主罪人。」她對結果感到興奮，並認為從學生組織過去舉辦的多場論壇可知，18歲絕對已具備足夠的思辨能力，可以行駛公民權。

桃園武陵高中王同學表示，父母親曾跟他說，年輕人不夠成熟，不該討論公共事務，但他認為「政治即生活」，且近年來公民教育越來越成熟，雖然學分數還是不夠多，但學生已能獨立思考，並願意為台灣和這塊土地奉獻。他今天回去就會和爸媽分享公民聲音的重要，邀請家人一同參與公共事務。

總統蔡英文臉書今天也即時分享18歲公民權修憲案通過的訊息，吸引許多青年和學生留言、按讚，許多人都認為這是歷史性的一刻，也希望接下來也能順利通過公民複決，讓年輕人能為自己發聲。不過也有許多人擔心年輕人接觸資訊的管道多而複雜，希望公民教育、媒體素養能再加強。（編輯：陳政偉）1110325