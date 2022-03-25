18歲公民權交公民複決 柯建銘籲3/25改修憲紀念日

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（中央社記者王揚宇、范正祥台北25日電）立法院會今天表決通過18歲公民權修憲案，交由公民複決。民進黨團總召柯建銘呼籲，希望朝野努力讓全國人民支持修憲，讓公民複決可以通過，以及把3月25日改為修憲紀念日、青年日等。

立法院會今天三讀通過18歲公民權修憲案，明定年滿18歲中華民國國民，依法有選舉、罷免、創制、複決、參加公投及被選舉權，全案公告半年後將交由公民複決，這也是中華民國歷史首次交付公民複決的修憲案。

院會表決結束後，民進黨立法院黨團由柯建銘率黨團成員於議場前召開記者會，並由黨團幹事長鄭運鵬帶領立委，高喊「1126站出來，投票支持18歲公民權」口號。

柯建銘說，立法院會通過18歲公民權修憲案，這是歷史的時刻，也是憲政時刻；很高興國民黨在最後一刻終於懸崖勒馬，可謂峰迴路轉，因為在修憲過程中，國民黨完全缺席，今天是國民黨最後的贖罪機會。

柯建銘指出，修憲是本世紀所有政治人物最艱難的政治工程，今天踏出憲政的第一步，大家的高興寫在臉上，但他不希望這是假象，而是期盼從此朝野可以理性問政、合作，徹底改變立法院的文化，以對話代替對抗，這才是今天修憲後最大的意義。

柯建銘提出呼籲，希望朝野努力讓全國人民支持修憲，讓公民複決可以通過；另外，這次修憲仍有未竟之功，例如降低修憲門檻、廢除考試院及監察院，這才是正辦，這個政治工程必須啟動；最後，希望把3月25日改為修憲紀念日、青年日。

柯建銘表示，他要說一句公道話，今天國民黨代表在院會中發言說18歲公民權是誰先提出，但大家去查一下歷史，自己代表民進黨團，於2002年5月31日就提出18歲公民權憲法修正案；此外，國民黨立委今天對民進黨立委管碧玲的非理性攻擊，令人非常遺憾。

立法院會今天表決通過18歲公民權修憲案，立法院長游錫堃隨後透過臉書發文表示，歷經17年的等待，立法院在今天迎來憲法的歷史時刻，終於通過18歲公民權修憲提案，台灣跟上世界民主潮流，接下去的公民投票是最後一哩路，希望全國一起加油。

游錫堃表示，他曾說通過18歲公民權就「只能算60分」，與「國家正常化」密切相關的政府體制案，例如「廢考監」等均未通過，相當可惜。期盼在2024年之前，立法院的修憲委員會也能夠持續討論，與社會凝聚共識。（編輯：蘇志宗）1110325