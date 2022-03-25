18歲公民權出立院 國民黨：粉碎杯葛修憲不實說法

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（中央社記者劉冠廷台北25日電）立法院通過18歲公民權修憲案，國民黨透過新聞稿表示，今天國民黨立委以具體的支持行動，粉碎民進黨所謂國民黨杯葛18歲公民權修憲的不實說法，更寫下推動台灣深化民主的新篇章。

立法院會今天三讀通過18歲公民權修憲案，明定年滿18歲中華民國國民，依法有選舉、罷免、創制、複決、參加公投及被選舉權，全案公告半年後將交由公民複決，這也是中華民國歷史首次交付公民複決的修憲案。

國民黨下午發出新聞稿表示，18歲公民權是國民黨、也是朱立倫最早提出，是「國民黨修憲主張的第一條」，國民黨當然支持。今天國民黨立委以具體的支持行動，粉碎民進黨所謂國民黨杯葛18歲公民權修憲的不實說法，更寫下推動台灣深化民主的新篇章。

國民黨指出，18歲公民權是國民黨修憲主張的第一條，民進黨竟然以此誣指國民黨杯葛年輕人，實屬低級的政治操作；事實上，支持18歲的公民權不僅符合世界潮流，尤其台灣已經修公投法，讓18歲的青年朋友得以決定國家未來的政策方向；未來，民法也將與刑法同步，使成年年齡下修至18歲，如今若能透過修憲方式肯定18歲的公民權，相信更能真正使青年族群的權利及義務獲得平等保障。

國民黨指出，修憲是國家非常重大的政策改變，應該要配合世界發展潮流處理各項重大議題，除了「18歲公民權」，國民黨主張還有「動保權」、因應氣候變遷的「環境權」及政府體制變革等修憲議題應討論，但執政黨不但不尊重在野黨及社會意見，忽略公民社會的高度期待，還拒絕納入這次修憲中討論，令人遺憾。

國民黨呼籲，朝野政黨與社會應共同持續關注這些重要議題，確保修憲成為保障與推動台灣社會民主的重要進程，而非執政黨的鬥爭工具。（編輯：蘇志宗）1110325