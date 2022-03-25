修憲複決滿20歲才可投 是否併九合一大選待決

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（中央社記者賴于榛台北25日電）立法院會今天表決通過18歲公民權修憲案，後續將交由公民複決。中選會表示，年滿20歲的國民，始具有修憲複決公投的投票權；至於是否併年底九合一，屆時將由中選會委員決議相關事宜。

公民複決案若通過，未來年滿18歲的中華民國國民，依法有選舉、罷免、創制、複決、參加公投及被選舉權。

中選會副主委陳朝建下午告訴中央社記者，依憲法增修條文第1條規定，中華民國自由地區選舉人於立法院提出憲法修正案，經公告半年，應於3個月內投票複決。

現行公民投票法規定，18歲有公民投票權，對於修憲複決是否比照公投法。陳朝建說，依憲法第130條規定，選舉人投票年齡定為20歲，因此，年滿20歲的國民，才具有修憲複決公投的投票權。

修憲複決公投是否有機會綁11月26日九合一大選，陳朝建說，中選會將於收到公告滿半年的立法院函文後，經由中選會委員決議相關事宜。

現行公投法規定，公民投票日定於8月第4個星期六，自110年起，每2年舉行1次，中選會下午透過新聞稿表示，憲法修正案的複決，憲法增修條文已明定辦理期限，不適用公投法規定。（編輯：謝佳珍）1110325

立法院會25日表決通過18歲公民權修憲案，後續將交由公民複決。圖為國民黨立委高舉看板，表態支持18歲公民權入憲。中央社記者吳家昇攝 111年3月25日