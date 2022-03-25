18歲公民權闖過立院 成為首度送交公民複決修憲案

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立法院長游錫堃（右）25日敲槌三讀通過18歲公民權修憲案，未來年滿18歲的中華民國國民，依法有選舉、罷免、創制、複決及參加公民投票之權，以及被選舉權。左為立法院秘書長林志嘉。中央社記者吳家昇攝 111年3月25日

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（中央社記者郭建伸台北25日電）立法院會今天三讀通過18歲公民權修憲案，明定年滿18歲中華民國國民，依法有選舉、罷免、創制、複決、參加公投及被選舉權，全案公告半年後將交由公民複決，這也是中華民國歷史首次交付公民複決的修憲案。

過去7次修憲都交由國民大會或任務型國代，但2005年修憲時增訂憲法增修條文第12條，明定憲法修正案公告半年後需交由公民複決，且有效同意票超過選舉人總額半數；以2020年總統大選的選舉人數換算，要超過965萬票才算通過，外界視為超高門檻。

立法院臨時會1月18日召開修憲委員會，在國民黨立委持續缺席的情況下，經點名表決通過由民進黨、台灣民眾黨及時代力量黨團所共提的18歲公民權修憲版本。

審查會通過條文明定，中華民國國民年滿18歲者，有依法選舉、罷免、創制、複決及參加公民投票權；除本憲法及法律別有規定者外，年滿18歲者，有依法被選舉權，憲法第130條規定20歲選舉權、23歲被選舉權停止適用。

立法院朝野黨團在3月17日進行協商但未達共識，立法院程序委員會於22日將中華民國憲法增修條文增訂第一條之一條文草案（攸關18歲公民權部分），列入25日立法院會討論事項議程。

修憲草案的處理程序與一般法律不同，須全體立委3/4出席的85席，還要出席立委3/4同意（64席），而且隨著出席立委人數的增加，同意票數還會往上調整，因此外界近日關注國民黨立委投票動向。

不過國民黨黨團大會上午決議將進場投同意票，支持18歲公民權入憲；民進黨團、台灣民眾黨團及時代力量黨團在表決前已多次宣示，希望朝野進場投下同意票，讓18歲公民權修憲案通過，交由公民複決。

院會處理18歲公民權修憲案前，時代力量立委王婉諭、邱顯智及台灣民眾黨立委賴香伶，身穿高中制服，與其他立委一起在議場前舉行記者會，呼籲朝野各黨於投下同意票。

立法院會進行廣泛討論時，朝野一度發生口角。國民黨團總召曾銘宗表示，修憲過程中民進黨主導修憲程序，沒尊重國民黨意見，只顧及自己的利益；民進黨立委管碧玲則形容，民進黨是這次修憲的「阿信」，國民黨一路指控到今天終於臣服，呼籲國民黨別製造荒謬。

國民黨立委大表不滿，要求管碧玲收回發言，並痛批民進黨「多數暴力」，干擾管碧玲發言，並送上貼有「專洗髒嘴」的漱口水、牙膏給管碧玲。但多位民進黨立委上前緩頰，院會持續進行，未爆發嚴重衝突。

立法院會今天處理18歲公民權修憲提案時，進行表決；二讀表決結果，出席108人，贊成108人、反對0人、棄權0人；全案三讀表決時，出席立委增為109人，贊成109人、反對0人、棄權0人，全案通過。

由於贊成人數多反對且符合出席立委3/4門檻，立法院長游錫堃宣布修憲案通過。

立法院曾於2015年啟動修憲委員會，但因時間倉促、朝野未達成共識，當時修憲功敗垂成。立法院今天決議通過18歲公民權修憲案，不僅是創舉，也是首度交由公民複決的修憲案。（編輯：蘇龍麒）1110325