立院表決通過18歲公民權修憲案 將交公民複決

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立法院會25日處理18歲公民權修憲提案時進行表決，全案三讀表決時，出席立委增為109人，贊成109人、反對0人、棄權0人，全案通過。後續將交由公民複決，這也是首次修憲案交由公民複決。中央社記者吳家昇攝 111年3月25日

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（中央社記者王揚宇台北25日電）立法院會今天表決通過18歲公民權修憲案，未來年滿18歲的中華民國國民，依法有選舉、罷免、創制、複決及參加公民投票之權，以及被選舉權。後續將交由公民複決，這也是首次修憲案交由公民複決。

立法院會今天處理18歲公民權修憲提案時，進行表決；二讀表決結果，出席108人，贊成108人、反對0人、棄權0人，通過門檻。

全案三讀表決時，出席立委增為109人，贊成109人、反對0人、棄權0人，全案通過。

立法院會二讀修正通過中華民國憲法增修條文第一條之一，規定「中華民國國民年滿18歲者，有依法選舉、罷免、創制、複決及參加公民投票之權。除本憲法及法律別有規定者外，年滿18歲者，有依法有被選舉權。憲法第130條的規定，停止適用」。

立法院目前有113席立委，根據憲法增修條文第12條規定，修憲須經立委1/4提議，立法院院會討論，需立委總額3/4出席（85位立委）、出席立委3/4同意（64位），提出憲法修正案，公告半年後經中華民國自由地區選舉人投票複決，有效同意票過選舉人總額的半數，即通過。

原本掌握修憲關鍵票數的國民黨團上午召開黨團大會討論，國民黨團總召曾銘宗會後表示，黨團大會決議，進場投同意票，支持18歲公民權入憲。讓18歲公民權入憲露出曙光。（編輯：蘇龍麒）1110325