18歲公民權修憲案25日立院決戰 高中生洗地相挺

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台灣青年民主協會24日晚間號召中山女中、成功高中、大安高工、建國高中等多校學生，透過「洗地」行動，在人行道上留下「18歲公民權 Lower The Voting Age」、「修憲關鍵時刻，別作歷史罪人」、「這次修憲不投票，下次選舉少一票」字樣，表達訴求。（青民協提供）中央社記者陳至中傳真 111年3月24日

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（中央社記者陳至中台北24日電）立法院會25日將處理18歲公民權修憲案。台灣青年民主協會（青民協）今天晚間號召多校高中生「洗地」，以高壓水柱在立法院外人行道沖出「修憲關鍵時刻，別作歷史罪人」等訴求。

立法院程序委員會22日將中華民國憲法增修條文增訂第一條之一條文草案（攸關18歲公民權部分），列入25日立法院會討論事項議程。

青民協今天號召中山女中、成功高中、大安高工、建國高中等多校學生，透過「洗地」行動反向塗鴉，在人行道上留下「18歲公民權 Lower The Voting Age」、「修憲關鍵時刻，別作歷史罪人」、「這次修憲不投票，下次選舉少一票」的字樣。

青民協晚間發出聲明指出，18歲公民權修憲案經歷接近20年的討論，明天立法院的表決是關鍵時刻。苦等已久的青年世代，距離成功獲得完整公民權利，將只差最後一步。

青民協呼籲朝野政黨放下歧見，兌現各黨派政治人物的多次承諾，一同走入議場投下贊成票，用行動相挺18歲公民權。

今天稍早青民協理事長張育萌、台灣少年權益與福利促進聯盟副秘書長林于聖、台灣人權促進會副秘書長王曦等民團代表在立法院召開記者會，做出同樣的訴求。明天也將號召學生、民眾在立法院外集會，同步收看投票實況。（編輯：唐聲揚）1110324