侯友宜贊成18歲公民權 朱立倫籲民進黨勿見縫插針

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

國民黨主席朱立倫（右）20日前往基隆市拜會基隆市議會議長蔡旺璉（中），宣布參選基隆市長的前立法委員謝國樑（左）等人到場，一同討論今年市長及議員選舉細節。中央社記者王朝鈺攝 111年1月20日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王朝鈺基隆20日電）新北市長侯友宜贊成18歲擁有公民權，國民黨主席朱立倫今天到基隆，被問到有綠營立委認為侯友宜想走自己的路時表示，民進黨不要想見縫插針，18歲公民權是國民黨也是朱立倫最早提出來。

朱立倫下午前往基隆市拜會基隆市議會議長蔡旺璉，國民黨基隆市黨部主委吳國勝及宣布參選基隆市長的前立法委員謝國樑等人到場，一同參與討論今年市長及議員選舉細節。

朱立倫接受媒體聯訪時，被問到今年選舉藍營可能有分裂危機表示，國民黨一定要團結，非民進黨的朋友都是國民黨要爭取的對象。他強調國民黨沒有內訌的本錢，會以協調為主，協調如果有成果就會盡快的提名、徵召，如果協調不成，會評估最好的方法，初選是最後的考量。

前台北市長郝龍斌對於年底台北市長選舉拋出「藍白合」構想，朱立倫表示，主要目標就是爭取讓國民黨獲得更大的支持，不是只有一個縣市而已，而是各地都希望爭取所有非民進黨朋友的支持，大家一起團結合作，民進黨最期待就是看到藍營內訌或非國民黨體系的分裂，如果出現這樣的情況，對國民黨及所有非綠營朋友最不利。

記者詢問，中廣董事長趙少康最近表態他最適合選總統，是否會有危機感？朱立倫說，「我不是候選人，我是黨主席，我的目的就是讓國民黨的候選人能夠選上」，現階段就是希望今年選舉最優秀的候選人大家能加油，趙少康已多次表達對2024年總統選舉有意願，繼續加油，但現階段還是大家團結，把今年選戰選贏。

此外，記者追問，新北市長侯友宜贊成18歲擁有公民權，如何看待有綠營立委認為侯友宜想走自己的路？朱立倫說，國民黨絕不會讓民進黨單一來推動修憲，國民黨希望全面修憲能擴大參與，包括18歲、不在籍投票，也包括權責相符的閣揆同意權，及動保權、氣候權，民進黨怎麼不回應一下。民進黨不要想見縫插針，18歲公民權是國民黨，也是他最早提出來，「18歲公民權是我們國民黨修憲的第1條」。（編輯：張銘坤）1110120