18歲公民權修憲案要闖過立院 還差關鍵16席

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（中央社記者蘇龍麒、王承中台北24日電）立法院會25日將處理攸關18歲公民權的修憲案，目前民進黨團、民眾黨團、時代力量黨團都表態支持，但3個黨團總計只有69席，要達到修憲案門檻的全體立委3/4出席的85席，還差關鍵16席。

立法院修憲委員會於1月22日，在國民黨立委持續缺席情況下，將初審通過的18歲公民權修憲案送出委員會。立法院程序委員會日前將全案列入25日立法院會討論事項議程。

根據憲法增修條文規定，立法院要提出憲法修正案，院會討論時需立委總額3/4出席（85名立委）、出席立委3/4同意（64名）。依照目前立法院的席次結構，民進黨團有61席、國民黨有39席、民眾黨有5席、時代力量有3席、無黨籍共5席（林昶佐、蘇震清、趙正宇、黃國書、高金素梅）。若沒有國民黨團支持，修憲案無法通過、送出立法院交公民複決。

民進黨團、民眾黨團、時代力量黨團都表態支持18歲公民權的修憲案，但3個黨團實際掌握的席次為69席，在3黨團全數立委都出席的狀況下，與出席門檻仍差距16席。不過，無黨籍立委林昶佐、蘇震清、趙正宇、黃國書傾向支持民進黨團，但即使4人都出席表決，也還差12席才能跨過修憲案的出席門檻，國民黨團是否出席投票，成為重要關鍵。

國民黨團總召曾銘宗接受中央社記者訪問時表示，25日的院會，國民黨團將會出席表達立場，但更進一步的行動則有待黨團大會形成共識。

立法院臨時會1月協商中央政府總預算時，時任國民黨立法院黨團總召費鴻泰提出疑問關切修憲案表決時出席人數怎麼算，是否簽到就算出席。立法院議事處援引前例指出，以表決器插入顯示出席表決做認定。

熟悉立法院議事運作人士分析指出，國民黨團在確定出席院會討論下，應對策略還有4種可能，包括出席表達立場但不參與表決；出席表達立場且參與表決，且投同意票；出席表達立場且參與表決，且投不同意票；或是表達立場後全面杯葛表決。但唯有國民黨團出席表達立場且參與表決，並投下一定數量的同意票，修憲案才有送出立法院的可能性。

因此，國民黨團雖然表明會出席表達立場，但如果沒有至少12名以上的國民黨立委參與表決，修憲案仍無法通過。

此外，如果國民黨立委全數參與表決，但是投下反對票，修憲案恐怕也跨不過「出席立委3/4同意」的門檻。（編輯：蘇志宗）1110324