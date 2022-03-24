修憲案25日立院決戰 朝野不缺席藍動態受矚

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（中央社記者王承中、王揚宇、范正祥台北24日電）立法院25日將處理18歲公民權修憲案，民進黨團、民眾黨團及時代力量黨團均表達，希望明天立法院能通過18歲公民權修憲案。國民黨團則表示不會缺席明天院會，但要如何因應則待明天黨團大會決議。

立法院修憲委員會於1月22日，在國民黨立委持續缺席情況下，將初審通過的18歲公民權修憲案送出委員會。立法院朝野黨團在17日進行協商但未達共識，立法院程序委員會於22日將中華民國憲法增修條文增訂第一條之一條文草案（攸關18歲公民權部分），列入25日立法院會討論事項議程。

民進黨立法院黨團幹事長鄭運鵬接受中央社記者訪問時提到，朝野協商後，目前有把明天的程序，至少發言人數等做了安排，「現在氣氛不錯」，希望這樣的氣氛可以延續到25日，讓唯一有共識的18歲公民權可以通過立法院會的審查，交付公民複決，由人民來決定要不要有18歲公民權。

民眾黨立法院黨團總召邱臣遠今天接受中央社記者訪問時說，呼籲朝野各黨能夠以理性和嚴肅的態度面對這次修憲，希望明天立法院會可以通過18歲公民權案。

邱臣遠表示，各黨對於修憲還有很多不同意見和訴求，民眾黨團希望這次修憲可以推動、邁出第一步，只要18歲公民權能夠先處理，至少會有60分，也是這屆立法院對全民的正面回應，否則如果朝野惡鬥之下無法推動修憲，人民所不樂見。

時代力量立法院黨團總召邱顯智表示，18歲公民權是世界趨勢及潮流，台灣已經落後國際太久，因此希望25日院會處理時，朝野各黨團都能夠出席，並且投下同意票，讓18歲公民權修憲案能夠出立法院，才有辦法使後續的公民複決，與年底的地方大選投票一起舉行，完成這次的修憲工程。

國民黨立法院黨團總召曾銘宗表示，憲法是國家根本大法，修憲必須非常慎重，門檻很高，所以修憲的前提就是朝野要有共識，但此次修憲程序，民進黨還是慣用多數暴力在進行，也不跟在野黨溝通，高度懷疑民進黨到底是否真的想要修憲。

曾銘宗指出，國民黨絕對支持18歲公民權，但也希望能納入動保權、氣候權及政府體制改革，因應國家未來發展需要。

他說，國民黨團不會缺席明天的院會，但要怎麼投票等後續的因應，黨團明天將召開黨團大會做成決議。（編輯：蘇龍麒）1110324