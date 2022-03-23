立院25日處理修憲案 民團籲朝野放下歧見投同意票

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（中央社記者王揚宇台北23日電）立法院會25日將處理18歲公民權修憲案。台灣青年民主協會等民間團體今天呼籲，這是歷史上與18歲公民權最接近的時刻，呼籲朝野各黨應放下歧見，一同走入議場投下同意票。

立法院程序委員會22日將中華民國憲法增修條文增訂第一條之一條文草案（攸關18歲公民權部分），列入25日立法院會討論事項議程。

對此，台灣青年民主協會理事長張育萌、台灣少年權益與福利促進聯盟副秘書長林于聖、台灣人權促進會副秘書長王曦等人今天在立法院召開記者會，提出相關主張。

張育萌說，苦等已久的青年世代，距離成功獲得完整公民權利，只差最後一步，期待各政黨立委出席並投下同意票，別再讓台灣錯失修憲關鍵時刻。

林于聖指出，透過投票年齡的調整，能讓更多的準公民們意識自己的政治權益，灌注公共議題的新動能，呼籲朝野政黨要用行動來回應青年世代的聲音，包括讓18歲選舉與被選舉權可以送出國會，交付全民公投等。

此外，與會團體預告，25日立法院會進行投票的同時，十八歲公民權推動聯盟將號召學生、民眾在立法院外集會，同步收看立院內的投票實況，見證18歲公民權的重要一步。

根據憲法增修條文規定，立法院要提出憲法修正案，院會討論時需立委總額3/4出席（85位立委）、出席立委3/4同意（64位）。依照目前立法院的席次結構，民進黨團有61席且掌握4席無黨籍、國民黨有39席掌握1席無黨籍、民眾黨有5席、時代力量則有3席。若沒有國民黨團支持，修憲案無法通過、送出立法院交公民複決。（編輯：林興盟）1110323