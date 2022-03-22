立院25日處理修憲案 國民黨團將出席表達立場

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（中央社記者王承中台北22日電）立法院25日將處理18歲公民權修憲案，國民黨團總召曾銘宗今天表示，修憲前提是朝野須有共識，國民黨支持18歲公民權及動保權、環保權入憲，但民進黨只考量政治利益。當天將出席表達立場，進一步行動待黨團大會形成共識。

立法院修憲委員會於1月22日，在國民黨立委持續缺席情況下，將初審通過的18歲公民權修憲案送出委員會。立法院長游錫堃3月17日邀集朝野協商，研商中華民國憲法增修條文增訂第一條之一條文草案（18歲公民權），但朝野協商無共識。

立法院程序委員會今天將中華民國憲法增修條文增訂第一條之一條文草案（攸關18歲公民權部分），列入25日立法院會討論事項議程。

根據憲法增修條文規定，立法院要提出憲法修正案，院會討論時需立委總額3/4出席（85位立委）、出席立委3/4同意（64位）。依照目前立法院的席次結構，民進黨團有61席且掌握4席無黨籍、國民黨有38席掌握1席無黨籍、民眾黨有5席、時代力量則有3席。若沒有國民黨團支持，修憲案無法通過、送出立法院交公民複決。

國民黨團總召曾銘宗接受中央社記者訪問時表示，修憲前提是朝野須有共識，但本次修憲過程民進黨只基於自己的政治利益考量，未尊重國民黨及各界意見，也未進行朝野溝通，顯示民進黨無心也無意將18歲公民入憲等納入修憲範圍。

他表示，國民黨團充分支持18歲公民入憲，但希望配合世界發展潮流，將動保權、環保權及政府體制也納入修憲，以符合國家、人民當前發展需要。25日的院會，國民黨團將會出席表達立場，但更進一步的行動則有待黨團大會形成共識。

國民黨文傳會主委凌濤則表示，國民黨主席朱立倫強調，18歲公民權是國民黨、也是他本人最早提出來的，「這是國民黨修憲主張的第一條」，國民黨當然支持。

凌濤指出，修憲是國家非常重大的政策改變，應該更要配合世界發展潮流處理各項重大議題，包括動保權、氣候變遷環境權及政府體制等納入修憲討論，而非如當前執政黨不尊重在野黨及社會意見、也不充分溝通，拒絕討論其他重大修憲議題，單一項目修憲絕非台灣未來發展與人民之福。（編輯：黃國倫）1110322