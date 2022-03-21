若修憲廢考監 劉建忻：考試權仍獨立行使

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（中央社記者陳俊華台北21日電）立委質疑，修憲廢考監若通過，只是換招牌變「行政院考試委員會」。考試院秘書長劉建忻今天說，不管政府組織如何調整，考試院功能都會存在，考試權仍要獨立行使，未來考試業務仍要獨立行使、不受政治干預。

立法院司法及法制委員會今天邀考試院秘書長劉建忻、考選部長許舒翔、銓敘部長周志宏、保訓會主委郝培芝等人列席，報告業務概況及立法計畫。

國民黨立委陳以信質詢時指出，立法院正在進行修憲討論，有人提出修憲廢除考試院，但質疑只是「廢院不廢權」，就算修憲通過，考試權仍要獨立行使，大費周章後變成「行政院考試委員會」，除了換招牌外，沒有任何改變。

劉建忻答詢時說，考試院長、副院長及考試委員在立法院行使同意權時都表示尊重國會的職權；就考試院現有功能，不管未來政府機關組織如何調整，這些功能全部都會繼續存在。

劉建忻表示，考試院目前沒有形成自己的主張，不會本位主義，尊重立法院討論。就目前的修憲方向，未來考試業務還是要獨立，保持公正、公開，且不受政治干預的運作方式。考試院職權不是只有考試，還包含銓敘部、保訓會業務，有些要跟行政部門整合。

民進黨立委黃世杰質詢時則說，人事總處管轄公務員，但是法令制度、銓敘評定，以及公務人員的保障、訓練等都不在行政權手上；因為憲法規定考試權包含銓敘、保障部分，但這部分有獨立行使必要嗎、為什麼不整併？但其實很多都是跟人總重疊的。

劉建忻表示，考試權因為是從行政權再獨立出來，業務上有非常大相關性。考試部分，從進用端是考選部的工作、銓敘部跟行政院人事總處有分工關係；保訓會的訓練跟人事總處的訓練也有一些區隔，例如基礎訓練、升官等訓練，跟人總沒有重疊性。（編輯：蘇龍麒）1110321