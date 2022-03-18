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蘇貞昌：18歲公民權水到渠成 盼各政黨努力入憲

2022/3/18 11:35
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（中央社記者溫貴香台北18日電）行政院長蘇貞昌今天回答立委何欣純關切18歲公民權入憲議題表示，這項議題符合世代正義，也可以鼓勵年輕人參與公共事務，現在資訊發達、社會透明；18歲公民權入憲已經水到可以渠成，請各政黨一起努力，趕快入憲。

立法院會上午邀請行政院長蘇貞昌進行施政方針及施政報告並備質詢，民進黨立委何欣純質詢關切18歲公民入憲，立法院昨天朝野協商又卡住，怎麼看國民黨一直卡公民權入憲問題，卡住歷史性憲政改革契機。

蘇貞昌表示，18歲公民權入憲，非常必要且符合世界潮流，也符合台灣主流民意，全力推動，希望各政黨不分朝野，一起把這個共識性最高18歲公民權能夠入憲，這需要大家一起努力、一起加油。

蘇貞昌表示，18歲公民權入憲符合世代正義，也可以鼓勵年輕人參與公共事務，現在資訊發達、社會透明，年輕人其實也對社會各方面，都有相當多好的主張、意見，18歲公民權入憲已經水到可以渠成，請各政黨一起努力，讓18歲公民權趕快入憲。（編輯：蘇龍麒）1110318

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