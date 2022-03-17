朝野協商修憲無共識 民進黨擬下週排入院會議程

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（中央社記者王承中台北17日電）立法院朝野黨團今天協商18歲公民權修憲案，但未達成共識。民進黨團總召柯建銘表示，將在下週程序委員會排案，院會處理時會讓大家發言後進行表決，這是修憲的必然程序，現在是各黨要負責的時刻。

立法院修憲委員會於1月22日，在國民黨立委持續缺席情況下，將初審通過的18歲公民權修憲案送出委員會，提請院會討論；院會討論前，須交由黨團協商。

立法院長游錫堃今天召集朝野黨團在立法院議場3樓會議室，研商中華民國憲法增修條文增訂第一條之一條文草案（18歲公民權）。

民進黨立法院黨團總召柯建銘表示，下週程序委員會輪值召委為民進黨立委管碧玲，民進黨團會排案。院會處理時，也會讓大家發言後進行表決，這是修憲的必然程序。

國民黨立法院黨團總召曾銘宗指出，國民黨贊成18歲公民權，但修憲前提是要有朝野共識，可惜在修憲過程中，民進黨只基於自己的政治利益，卻從未尊重國民黨與各界意見，也未進行朝野溝通。他認為民進黨根本不是真心要修憲，只是想走程序，打假球。

他表示，國民黨絕對支持18歲公民權，但也應將動保權、攸關節能減碳的環保權等世界發展趨勢納入，同時檢討政府體制。民進黨不是贊成要把監察院、考試院廢除，那就一起來討論，為什麼現在又縮回去。

民眾黨立法院黨團總召邱臣遠表示，民眾黨對修憲的態度非常一致，贊同盡快到院會進行處理，呼應人民的期待。但對於選制改成聯立制、動保路線等議題，盼可納入後續的討論。

時代力量立法院黨團總召陳椒華指出，時代力量支持18歲公民權，也希望盡快把修憲案送出立院，但是否也能針對動保權等基本權入憲進行討論，形成共識。

柯建銘指出，在修憲過程中，國民黨從頭到尾就是抵制，對於其他的修憲議題，以後還有機會可以處理，現在國民黨就是想用這樣的招數，要把修憲的共識破壞掉，掩蓋國民黨反對修憲。修憲案若3月底無法出立法院，會來不及併年底選舉。現在是各黨要負責的時刻。

曾銘宗則表示，國民黨團曾評估是否讓18歲公民權先走，其他修憲議題待後續討論，但對民進黨沒有信心，因為民進黨過去紀錄太差，只有多數暴力，不尊重少數。

朝野黨團經過約1小時的討論，仍未達成共識。游錫堃宣布，針對修憲案相關事宜，各黨團還沒有共識，請各黨團繼續溝通。（編輯：林興盟）1110317