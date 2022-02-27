18歲公民權修憲案 立法院擬3月底處理

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王承中台北27日電）各界關注立法院何時處理18歲公民權修憲案。民進黨團總召柯建銘今天表示預計3月底進行處理，待新會期總質詢順利進行後將請立法院長游錫堃召集朝野協商；國民黨團總召曾銘宗表示，黨團會出席協商，但主張修憲要有程序正義。

立法院修憲委員會於1月22日，在國民黨立委持續缺席情況下，將初審通過的18歲公民權修憲案送出委員會，提請院會討論；院會討論前，須交由黨團協商。

立法院新會期已在25日開議，對於何時處理修憲，民進黨立法院黨團總召柯建銘接受中央社記者訪問時表示，由於修憲還需協商，待新會期的總質詢順利進行後，在3月底前會找時間請立法院長游錫堃召集朝野協商，預計會在3月底進到院會進行處理。

國民黨立法院黨團總召曾銘宗則表示，國民黨團會出席修憲案的朝野協商，假設民進黨有誠意要修憲，而修憲必須要有朝野共識，國民黨團主張修憲必須要有程序正義，如果修憲只修民進黨想要的，顯示民進黨就是在打假球。

曾銘宗指出，國民黨團贊成18歲公民權，但也希望修憲能納入動保、環境權，以及檢討總統有權無責的政府體制等其他修憲議題。

時代力量立法院黨團總召邱顯智表示，希望國民黨能夠參與修憲，盼能夠符合時程，才能趕得及年底的選舉；若國民黨不參加，修憲很有可能會破局。

民眾黨立法院黨團幹事長張其祿指出，支持3月底前處理修憲案，才趕得及併年底選舉一同進行。但可惜的是，目前出修憲委員會的僅有18歲公民權，且國民黨團是否出席院會、也是挑戰；若能再談談其他修憲議題，以及國民黨團能願意參與支持，都會讓修憲往良性的方向發展。（編輯：黃國倫）1110227