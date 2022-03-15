18歲公民權修憲案 立院17日召集朝野協商

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（中央社記者王承中、王揚宇、郭建伸台北15日電）立法院將於17日協商18歲公民權修憲案。民進黨團幹事長鄭運鵬今天表示，看能否談妥院會處理修憲案的時間。國民黨團總召曾銘宗指出，修憲要有朝野共識，協商時會確認民進黨是否真要修憲，還是只想走過場。

立法院修憲委員會於1月22日，在國民黨立委持續缺席情況下，將初審通過的18歲公民權修憲案送出委員會，提請院會討論；院會討論前，須交由黨團協商。

立法院長游錫堃辦公室今天發出朝野黨團協商開會通知，將於17日在立法院議場3樓會議室，研商中華民國憲法增修條文增訂第一條之一條文草案（18歲公民權）。

民進黨立法院黨團幹事長鄭運鵬接受中央社記者訪問時表示，外界稱現在是憲法時刻，而且得來不易，但如果連大家認為最有共識的18歲公民權修憲案，在修憲委員會審查時，國民黨都缺席的話，目前看起來進度不大樂觀。

不過，鄭運鵬說，17日協商要討論的議題，不只有修憲案，也包括國民黨團提到的反質詢議題，而國民黨團總召曾銘宗對於這2個案子一起協商，看起來並沒有意見，他認為這算「善意」。

鄭運鵬說，修憲案現在要朝野協商，對國民黨來說，醜媳婦還是要見公婆，大家17日談看看，看能否把院會處理修憲案的時間談下來，這樣就會比較清晰、比較知道未來走向為何，但他覺得國民黨的理由還是那幾個，例如不能綁大選等，會找理由杯葛這次的修憲。

國民黨立法院黨團總召曾銘宗則表示，國民黨團會出席17日的朝野協商。國民黨團的立場很清楚，支持18歲公民權，但修憲必須要有朝野共識，任何一黨不能單獨修憲，但是民進黨卻自己進行修憲，高度懷疑民進黨是打假球。協商時會確認民進黨是否是真要修憲，還是只是想走過場。

曾銘宗指出，假設民進黨真的想修憲，他認為朝野可以回到修憲委員會，對於因應國家當前的需要好好談，也不用急著月底就送出立院。除18歲公民權外，包括動保、環境權等爭議比較小的議題，包含政府體制的檢討，也都可以談。

民眾黨立法院黨團幹事長張其祿表示，目前出修憲委員會的僅有18歲公民權，黨團希望能盡快送到院會表決，若這個修憲案不成的話，將一無所成，樂見修憲委員會能再達成其他共識，但仍需要其他黨團配合。

時代力量立法院黨團總召邱顯智指出，上會期修憲委員會初審通過18歲公民權修憲案，但包括降低修憲門檻、恢復內閣同意權等修憲提案被保留下來，希望新會期的修憲委員會能盡速開始運作並排案審查。此外，許多議題公民和朝野之間已有共識，期許國會能讓憲法與時俱進，也能回應人民對修憲的期待。

邱顯智也說，18歲公民權是時代力量一直以來的主張，希望17日的協商，所有政黨都能支持，盡早把案子送出去，交由公民複決，因為這是世界潮流，也符合全國民眾的期待。（編輯：林興盟）1110315